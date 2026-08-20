Exsenadora de EE. UU. fue demandada por “romper un hogar”: tenía un romance con su guardaespaldas casado

La vida personal de la exsenadora estadounidense Kyrsten Sinema quedó expuesta en un proceso judicial que ha sacado a la luz mensajes privados, fotografías y detalles de una relación que mantuvo con Matthew Ammel, un veterano militar que trabajaba como parte de su equipo de seguridad y que estaba casado durante el periodo en el que ocurrieron los encuentros.
El caso comenzó cuando Heather Ammel, entonces esposa de Matthew, descubrió conversaciones entre su esposo y Sinema. La mujer posteriormente presentó una demanda contra la exsenadora, a quien acusa de haber intervenido en su matrimonio y reclama más de 75.000 dólares en daños y perjuicios.
Según los documentos expuestos durante el proceso, la relación entre Sinema y Ammel ocurrió entre mayo y octubre de 2024, cuando ella todavía ocupaba su escaño en el Senado. La exsenadora reconoció ante el tribunal que mantuvo relaciones sexuales con él en diferentes lugares, entre ellos un Airbnb en Napa, California; un apartamento en Washington D. C.; durante un viaje a Colorado y en su vivienda en Phoenix.