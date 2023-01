Durante horas, los manifestantes se enfrentaron a la Policía desplegada en la zona y la hicieron retroceder hasta retirarse de la Plaza San Martín, cuando las llamas comenzaron a arrasar el edificio, todavía no identificado, en un sector con muchas casonas históricas construidas en parte con madera.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) urgió este jueves a los manifestantes que protestan en el centro histórico de Lima que liberen la zona y den paso a sus unidades para sofocar el incendio de grandes dimensiones que arrasa una casona ubicada a pocos metros de la icónica Plaza San Martín. “Pedimos al público que nos apoye, (que) dejen pasar nuestras unidades de apoyo”, afirmó en declaraciones al Canal N el comandante general del CGBVP, Luis Ponce La Jara.

Mientras se incrementaban los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, se vio que las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la Policía y miembros de sanidad para atender la emergencia.

Rápidamente llegaron unidades de los cuarteles de bomberos voluntarios ubicados a pocos metros del lugar, entre ellas una gran escala telescópica, que comenzó a combatir el fuego. El comandante general de los bomberos, Luis Ponce La Jara, declaró a la cadena América Televisión que “originalmente es un edifico vacío”, pero dijo que se procedió a “evacuar a los vecinos para evitar que vaya a producirse una mayor desgracia”.

“Es un edificio histórico y el material de construcción es de quincha (un antiguo entramado de caña o bambú recubierto con barro), son rápidamente inflamables”, señaló. “Pedimos al público que nos apoye, (que) dejen pasar nuestras unidades de apoyo” de otras compañías de Lima, dijo.

El jefe de los bomberos añadió que están “en pleno trabajo” y aún no han verificado “si hay personas que hayan sufrido un percance”, aunque medios locales mostraron imágenes de vecinos saliendo apresurados de los edificios vecinos con objetos personales.

La “toma de Lima”

Miles de peruanos de diversos puntos del país se congregaron este jueves en la capital en la denominada “toma de Lima”, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y expresar su cansancio por el olvido del Estado que consideran que padecen.

“Nosotros reclamamos que se vaya este Gobierno (de) facto. Usurpadora (referido a Boluarte), no queremos que sigan muriendo más de nuestros compatriotas. No estamos en una guerra civil y aún así está asesinando a nuestros hermanos. No queremos una guerra civil”, dijo a EFE Víctor Pérez”.