La madre de la joven, Ximena Céspedes, ha dicho para algunos medios nacionales e internacionales que aún le resulta increíble que el exnovio de su hija pueda ser la persona que le quitó la vida a su hija. Estuvieron juntos durante año y medio, hasta que Ana María no quiso continuar con la relación, decisión que el joven no acepto, por lo que empezó a comportarse de manera “celosa y obsesiva”.

“Fuiste arrebatada de nosotros en mi madrugada. Cuando en México todavía era 12. Y me duele mucho el no poder hablar más contigo. Tenías una lengua filosa, capaz de hacer reír a cualquiera en plan de ‘Ana María - Cara de picachú sorprendido’.

Tú me cambiaste el nombre, para ti yo no era Dani o Daniela, yo era Daaaaaan. Y aunque a veces me llegaste a desesperar por ser tan diferente a mí, creo, si

Le pasaré tus apuntes de medicina a Marti, si quieres jaja.

Vamos a estar bien aunque ahorita no lo parezca.

No sé si te dije, pero me hice un tatuaje. Sí, yo que dije que nunca iba a hacerme uno. Son dos estrellas, así como las de Peter Pan. No sé si te acuerdas de la canción de “De ellos aprendí” que ponías en repeat: “La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer”. Y no le dije a Tati o a Cami, pero también fueron dos estrellitas por ti y por mí. Porque eras una estrella que tocaba los corazones del mundo. Y ahora te volviste mi evangeline, como en ‘La princesa y el sapo’.

Te extraño, pequeña.

Te quiero mucho.

Con cariño, tu hermana”.