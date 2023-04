“No me maten en la cárcel”: el pedido del expresidente Toledo previo a su extradición a Perú

La defensa de Toledo “declaró que no solicitará más aplazamientos al Noveno Circuito ni al Tribunal Supremo”, escribió Hixson.

Toledo, vestido con una camisa azul claro, solicitó atrasar el día de entrega para el 25 de abril debido a compromisos médicos, pero el representante del Gobierno estadounidense, Kyle Waldinger, pidió no dilatar más el proceso. “Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, dijo.

Pide que no lo maten

El expresidente Alejandro Toledo se pronunció a un día a través de un video que fue revelado un día antes de que se entregue a la justicia de Estados Unidos para ser dado en extradición al Perú. En él explicó que no sabe “cuánto tiempo” lo tendrán en la cárcel, y manifestó su preocupación por que no se le había informado quiénes de la justicia de su país se presentarían ante la estadounidense para extraditarlo.

“No sé quiénes van a venir a recogerme del Perú, pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero les pido por favor que no me maten en la cárcel”, aseveró el exmandatario, antes de solicitar que le permitieran a él y a su defensa “luchar” con sus propios “argumentos”.