“Esta guerra desgraciadamente no se detendrá en los próximos días”, señaló este viernes Macron en una entrevista a la emisora RTL, en la que lamentó que Europa está viviendo “una tragedia geopolítica y humana” .

Un canal de diálogo que defendió pese a las críticas de algunos países aliados, y en particular de Polonia, cuyo primer ministro, Mateusz Morawiecki, se lo reprochó abiertamente este lunes, porque a su parecer “con los criminales no se negocia”, y además no ha servido para nada.

En otra entrevista al diario Le Parisien, Macron insistió en que no ha sido ni ingenuo ni complaciente con Putin, y también en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ha pedido que mantenga ese diálogo porque él no puede hablar directamente con el presidente ruso.

Publicidad

En cualquier caso, quiso dejar claro que Rusia rechaza las propuestas francesas y de otros países, como Turquía y Grecia, para organizar pasillos de evacuación humanitaria, por ejemplo en la ciudad de Mariúpol, asediada desde hace semanas por las tropas rusas.

En concreto, denunció que el poder ruso elige a la gente que puede ser evacuada para llevarla a Rusia y eso “no es una operación humanitaria”.