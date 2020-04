El número de contagios por coronavirus confirmados en Estados Unidos superó el millón este martes, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. El país encabeza la cuenta total de infectados en el mundo con 1.002.498, según el conteo de la universidad, centro nacional de referencia en estos datos.

También es el de mayor número de fallecidos por covid-19 en el mundo, con más de 57.200 muertes relacionadas con la enfermedad. El epicentro de la epidemia estadounidense se encuentra en Nueva York, y solo ese estado de la costa este registra casi un tercio de los casos declarados en todo el país.

Detrás de Estados Unidos, el segundo país con más casos reportados es España con más de 210.000 pacientes infectados con coronavirus, seguido de Italia y Francia. Europa totaliza más de 1,4 millones de casos hasta este martes, según un recuento de la AFP.

Estados Unidos justifica su gran cantidad de contagios registrados por una política de detección ampliamente incrementada, con más de 5,6 millones de pruebas realizadas, según la Universidad Johns Hopkins.

El presidente Donald Trump destacó el lunes por la noche que Estados Unidos realizó “más del doble de pruebas que cualquier otro país”, dijo. El número de casos nuevos “en las regiones de Nueva York, Nueva Orleans, Detroit, Boston y Houston está disminuyendo (...) y vemos muy pocos [lugares] que observaremos como nuevos focos “de la enfermedad”, detalló.

Si bien Estados Unidos es el país que más pruebas ha realizado en valor absoluto, en proporción a su población, a más de 15 naciones les está yendo mejor en términos de detección, en particular Islandia, campeón absoluto, pero también a Italia, España y Bélgica, según el sitio Our World in Data, que recopila información de todo el mundo.

China, donde comenzó la epidemia en diciembre y además el país más poblado del mundo, enumera oficialmente solo alrededor de 83.000 casos de Covid-19, pero esta cifra es, según muchos, muy subestimada y Washington acusa abiertamente a Pekín de maquillar a la baja su balance.