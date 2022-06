“Ver los errores que cometen mis compañeros en los trabajos y tener que recoger los fragmentos, tener que llamar a una familia y decirle que su familiar falleció, es lo más duro que he tenido que soportar”. Así se expresa uno de los once militares que viajará a Ucrania, quien espera que sus aprendizajes sirvan para que el Gobierno de Kiev no siga perdiendo vidas por cuenta de una invasión que ya suma más de 100 días y al menos 4.000 muertos

en su territorio.