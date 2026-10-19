Entre insultos y acusaciones por corrupción: así fue el debate entre Bolsonaro y Lula da Silva

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tuvieron el primer cara a cara televisado de la segunda vuelta presidencial previo a la recta final de los comicios que se ejecutarán el próximo 25 de octubre. El debate estuvo marcado por intensos ataques personales, acusaciones cruzadas sobre los entornos familiares de ambos candidatos y escaso debate programático.

El encuentro se llevó a cabo en los estudios de Band TV, en São Paulo. Los electores brasileños pudieron ver a dos candidatos que usaron provocaciones, descalificativos, alzada de tono y hasta hubo choques físicos y una exigencia de respeto por parte de uno de los candidatos.

Entre los momentos más tensos, se registró al presidente candidato Lula da Silva alejándose de su rival en el escenario para marcar “distancia con miliciano”, esto en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Río de Janeiro.

En respuesta, Bolsonaro le replicó que era mejor mantenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada” y acto seguido mostró a las cámaras la palabra “Corrupto” escrita en la palma de su mano.

Asimismo, Flávio se colocó repetidamente detrás de Lula mientras este hablaba a cámara haciendo gestos de negación. En un momento del debate, fue abucheado por el público presente tras interrumpir el turno de palabra del presidente.

Otro instante del debate dejó un acalorado cruce donde Bolsonaro le pedía a Lula que se calmara, ya que levantó el tono. “Solo estoy restregándote algunas verdades a la cara, respétame”, le decía Luiz Inácio a Flávio.

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Un momento que marcó el encuentro fue la mención del voto carcelario. Bolsonaro cuestionó el apoyo del 73% del voto de los presos hacia Lula. “Yo quiero que vote el 100%, hasta tu padre”, respondió el presidente candidato, recordando que Jair, padre de Flávio, cumple condena bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado.

El debate estuvo marcado por insultos y descalificativos, donde Lula llamó a Bolsonaro “mentiroso contumaz, malandro” y “payaso”, mientras que el senador le respondió al presidente haciendo alusión al cuento infantil de Pinocho: “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”.