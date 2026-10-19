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Entre insultos y acusaciones por corrupción: así fue el debate entre Bolsonaro y Lula da Silva

Los dos candidatos a la presidencia en Brasil se midieron en el primer debate televisivo antes de entrar en la recta final del camino electoral.

  • Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tuvieron su primer cara a cara televisado previo a la recta final de la segunda vuelta presidencial en Brasil. Foto: AFP
    Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tuvieron su primer cara a cara televisado previo a la recta final de la segunda vuelta presidencial en Brasil. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

Publicado hace 4 horas Actualizado hace 1 hora
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Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tuvieron el primer cara a cara televisado de la segunda vuelta presidencial previo a la recta final de los comicios que se ejecutarán el próximo 25 de octubre. El debate estuvo marcado por intensos ataques personales, acusaciones cruzadas sobre los entornos familiares de ambos candidatos y escaso debate programático.

El encuentro se llevó a cabo en los estudios de Band TV, en São Paulo. Los electores brasileños pudieron ver a dos candidatos que usaron provocaciones, descalificativos, alzada de tono y hasta hubo choques físicos y una exigencia de respeto por parte de uno de los candidatos.

Entre los momentos más tensos, se registró al presidente candidato Lula da Silva alejándose de su rival en el escenario para marcar “distancia con miliciano”, esto en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Río de Janeiro.

En respuesta, Bolsonaro le replicó que era mejor mantenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada” y acto seguido mostró a las cámaras la palabra “Corrupto” escrita en la palma de su mano.

Asimismo, Flávio se colocó repetidamente detrás de Lula mientras este hablaba a cámara haciendo gestos de negación. En un momento del debate, fue abucheado por el público presente tras interrumpir el turno de palabra del presidente.

Otro instante del debate dejó un acalorado cruce donde Bolsonaro le pedía a Lula que se calmara, ya que levantó el tono. “Solo estoy restregándote algunas verdades a la cara, respétame”, le decía Luiz Inácio a Flávio.

Lea también: Brasil se juega su rumbo político: 158 millones de brasileños eligen entre Lula y Flávio Bolsonaro

Un momento que marcó el encuentro fue la mención del voto carcelario. Bolsonaro cuestionó el apoyo del 73% del voto de los presos hacia Lula. “Yo quiero que vote el 100%, hasta tu padre”, respondió el presidente candidato, recordando que Jair, padre de Flávio, cumple condena bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado.

El debate estuvo marcado por insultos y descalificativos, donde Lula llamó a Bolsonaro “mentiroso contumaz, malandro” y “payaso”, mientras que el senador le respondió al presidente haciendo alusión al cuento infantil de Pinocho: “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”.

Los cuestionamientos que Bolsonaro le hizo a Lula por corrupción en su entorno familiar

El ataque de Flávio Bolsonaro a su contendor se basó en las tres investigaciones judiciales abiertas contra el primogénito del presidente, Fábio Luís Lula da Silva, apodado Lulinha, por presunto tráfico de influencias. “Usted protege a su hijo. Su Gobierno se convirtió en un mercadeo de negocios”, expresó el hijo del expresidente de derecha en el debate.

Igualmente, calificó las apariciones y gastos de la primera dama, Janja da Silva, como un gasto prescindible y acusó al Ejecutivo de “gastar locamente para reelegirse” mediante promesas y ayudas sociales.

Bolsonaro criticó la gestión del gobierno en seguridad pública, asegurando que aplica una “política de excarcelación” que devuelve delincuentes a las calles debido a la falta de cupos en las prisiones. En cuanto a la política internacional, vinculó al presidente candidato con regímenes autoritarios e izquierdistas como Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela.

Lula acusó a Bolsonaro de vínculos paramilitares y traición a la patria

Lula da Silva también cuestionó el entorno familiar de Flávio y en el debate televisado sostuvo que Eduardo Bolsonaro huyó a Estados Unidos para promover sanciones económicas contra Brasil en medio de los juicios contra su padre (Jair Bolsonaro) por golpismo. “Ustedes están traicionando a la patria y serán juzgados por ello”, reiteró.

El presidente candidato acusó además a la familia Bolsonaro de mantener nexos con grupos paramilitares o “milicianos” que dominan sectores populares en Río de Janeiro. “La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, dijo.

En cuanto a la seguridad, le reprochó al senador no haber votado a favor de la reforma constitucional de seguridad pública enviada al Congreso por el Ejecutivo y a Flávio le cuestionó la cercanía con el mandatario argentino Javier Milei y el estadounidense Donald Trump, acusando a la familia Bolsonaro de estar subordinada a intereses de EE. UU.

Las elecciones se llevarán a cabo este domingo, 25 de octubre, y el panorama es incierto. En la primera vuelta, Bolsonaro venció al obtener un 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45%.

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Recientemente, los últimos sondeos de las firmas Datafolha y Quaest muestran un escenario de empate técnico muy ajustado entre ambos candidatos. Ambas mediciones otorgan al senador Flávio Bolsonaro un 51% de la intención de voto frente a un 49% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Siga leyendo: Brasil llega a la segunda vuelta con deuda de 82,9% del PIB, ¿cómo recibirá la economía el próximo presidente?

¿Cuáles fueron los principales ataques entre Flávio Bolsonaro y Lula durante el debate?
Flávio Bolsonaro cuestionó a Lula por las investigaciones contra su hijo Lulinha, los gastos de la primera dama y la seguridad pública. Lula acusó a la familia Bolsonaro de tener vínculos paramilitares y de promover sanciones contra Brasil.
¿Qué dicen las últimas encuestas sobre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva?
Las encuestas de Datafolha y Quaest citadas en la noticia muestran un empate técnico: Flávio Bolsonaro registra el 51 % de la intención de voto y Lula da Silva, el 49 %. Estas cifras reflejan una contienda cerrada antes de las elecciones.
¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Brasil y quiénes compiten en la segunda vuelta?
Las elecciones se celebrarán el 25 de octubre. Los candidatos son Flávio Bolsonaro, senador de derecha, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quienes disputan la segunda vuelta tras una primera votación muy ajustada.

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