Esta audiencia previa se llevará a cabo a las 9:00 a.m. (hora local) (9:00 p.m. en Colombia) en el tribunal provincial de la isla de Samui (sur de Tailandia), para finalmente establecer si Sancho habría de pagar con la pena de muerte o sería llevado a la cárcel por más de 30 años, por matar al médico colombiano, y para después descuartizarlo.

Por tal motivo, no ha querido aceptar dos de los tres delitos por los que lo acusa el fiscal: asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena (cuando quiso desaparecer el pasaporte de Arrieta).

Por el lado de la fiscalía, esta presentará el relato de más de veinte personas, quienes figurarían como testigos en el caso. Testimonios con los que espera probar que el crimen de Arrieta habría sido premeditado , y no un “accidente” o cosa similar, como lo ha querido hacer ver el chef español y su defensa.

Daniel Sancho, de 29 años, es hijo del actor español Rodolfo Sancho, vinculo familiar que ha hecho del caso, un asunto no solo bastante mediatizo en el país europeo, sino que le ha proveído al joven chef, una de las mejores defensas en este caso, a pesar de haber admitido el pasado 5 de agosto, que intentó desaparecer el cuerpo de la víctima, cuando lo descuartizó y arrojó la mitad de él al mar y el resto a un basurero, en la isla de Phangan (cerca a Samui, donde ahora está privado de su libertad), lugar en donde se habían dado cita días antes.

La primera, porque no podía ser defendido por una persona que no fuera de Tailandia, y segundo, porque a Sancho no le gustó el primer abogado de oficio que le asignaron, así que solicitó un cambio; y este nuevo abogado solo le fue asignado el pasado 15 de noviembre, después de que la solicitud fuera presentada el 27 de octubre.

Mientras llega el día del juicio final, el joven de 29 años se encuentra en una cárcel grupal, en donde debe compartir celdas con otras personas, y tiene poco acceso a visitas y no puede compartir con los demás internos.