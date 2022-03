El abogado afirmó que su renuncia se debía a que el Daniel Ortega de hoy ya no era ni la sombra del Daniel Ortega a quién él apoyó entre los años 1985 y 1990. “No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años” afirmó Paul Reichler en su carta de renuncia.

Sumado a eso, las manifestaciones coincidieron con una dudosa victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de ese año, las cuales tuvieron una particularidad: antes de las votaciones, todos los candidatos rivales de Ortega fueron arrestados y acusados de traición a la patria.

La acusación de dictador contra Ortega no solo se debe a las manifestaciones y a las elecciones del año 2018. Reichler explica que Ortega controla las tres ramas del poder público.

Publicidad

La renuncia de ambos funcionarios generó que la oposición alzara su voz, haciendo un llamado a la población nicaragüense a no tener miedo, ni perder la esperanza. ”Decir la verdad sobre lo que acontece al pueblo nicaragüense no es traición. ¡El régimen Ortega-Murillo no tiene futuro! ¡Los nicaragüenses patriotas que están en posición de abandonar a la dictadura lo deben hacer ya!”.