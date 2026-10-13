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Dictador de Corea del Norte Kim Jong-un exhibió misil Hwasong-20 que tiene capacidad para alcanzar a Estados Unidos

El misil fue expuesto en la inauguración de un museo armamentístico que estuvo acompañado de un ensayo balístico de varios proyectiles que cayeron en el mar de Japón.

  • La exhibición del misil se dio tras completarse cuatro días de lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte. Foto de KCNA tomada de @Belsat_TV
    La exhibición del misil se dio tras completarse cuatro días de lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte. Foto de KCNA tomada de @Belsat_TV
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El líder norcoreano Kim Jong-un exhibió el misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-20, proyectil diseñado con la capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Lo hizo en el marco de las conmemoraciones por el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. Allí, Jong Un encabezó la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional.

En las imágenes difundidas por la agencia oficial KCNA se mostró una extensa muestra armamentística desarrollada bajo la gestión del líder norcoreano, la cual abarca desde drones de combate y reconocimiento hasta sistemas navales y misiles de diversos alcances.

Sin embargo, el Hwasong-20 concentró la mayor atención de la exposición. Este proyectil estratégico destaca por utilizar tecnología de combustible sólido, lo que permite realizar preparativos de lanzamiento de manera sustancialmente más rápida en comparación con los misiles de combustible líquido tradicionales. Con un alcance estimado de 15.000 kilómetros, este misil está diseñado para portar múltiples ojivas nucleares.

Lea también | Corea del Norte: Kim Jong Un anuncia nuevo sistema de misiles que puede disuadir a sus rivales del Pacífico

Según detalló Shin Jong-woo, secretario general del Foro de Defensa y Seguridad de Corea, las pantallas instaladas frente al lanzador mostraban esquemas de ojivas múltiples y proyecciones cartográficas cuyo alcance no solo cubre la totalidad del territorio continental estadounidense, sino que se extiende hacia zonas de Oriente Medio, Australia y Sudamérica.

El misil puede alcanzar a Estados Unidos, Sudamérica, Oriente Medio y Australia. Foto de KCNA tomada de @Belsat_TV
El misil puede alcanzar a Estados Unidos, Sudamérica, Oriente Medio y Australia. Foto de KCNA tomada de @Belsat_TV

La puesta en marcha de este museo coincidió con declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de sostener una reunión con Kim Jong Un aprovechando su participación en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para mediados de noviembre en China.

De forma paralela a la inauguración del museo, Corea del Norte ejecutó un ensayo con un misil balístico táctico orientado a verificar mejoras técnicas en componentes clave. Las fuerzas armadas de Corea del Sur y el Ministerio de Defensa de Japón detectaron el disparo de varios proyectiles hacia el mar del Este (mar de Japón), constituyendo la cuarta jornada de lanzamientos ejecutada por Pionyang en el lapso de un mes.

Siga leyendo: Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón

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Preguntas y respuestas

¿Cuál es el alcance del misil intercontinental Hwasong-20 de Corea del Norte?
El Hwasong-20 tiene un alcance estimado de 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos y llegar a regiones de Sudamérica, Oriente Medio y Australia, según las proyecciones exhibidas durante la exposición.
¿Qué ventajas tiene el combustible sólido del misil Hwasong-20?
El combustible sólido permite preparar el lanzamiento en menos tiempo que los sistemas tradicionales de combustible líquido. Esta característica puede reducir el margen de reacción de los sistemas de detección y defensa de otros países.
¿Por qué preocupa a Estados Unidos el desarrollo del misil Hwasong-20?
Su alcance estimado de 15.000 kilómetros y su diseño para transportar múltiples ojivas nucleares representan un desafío estratégico para Estados Unidos. La tecnología de combustible sólido también permite reducir el tiempo de preparación antes de un lanzamiento.

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