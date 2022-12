Así mismo, se le pide al Gobierno mantener su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc de 2016 y aumentar los recursos destinados para tal fin.

Finalmente, los legisladores le piden a Blinken ser más flexible en materia de extradición. De acuerdo con fuentes de Presidencia que hablaron con la Agencia Efe, el Gobierno colombiano extraditó, durante 2022, a 190 personas, 83 de ellas en lo que va del gobierno Petro.

En octubre pasado, cuando el Secretario de Estado estadounidense visitó Colombia, Petro planteó un cambio en la política de extradición con ese país.

“Lo que yo he propuesto es que, integrante en estas cadenas de narcotráfico que decida acogerse a la Justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado”, como forma de darles una segunda oportunidad.