El presunto responsable de esta balacera fue identificado por las autoridades del estado como Huu Can Tran, de 72 años de edad, quien brindaba lecciones informales en el Star Dance Studio en Monterey Park. Al parecer, el sujeto creía que otros instructores hablaban mal de él, según dijo a CNN un amigo de él que pidió reserva de su identidad. Para la Policía, sin embargo, el motivo del ataque sique siendo un misterio.

“Es un círculo vicioso. Cada vez que pasa una masacre de estas el país entra en un duelo nacional y se lamenta lo ocurrido, se hace el típico llamado a los rezos y mantener en el pensamiento a las víctimas y luega empieza la pelea por la segunda enmienda (de la Constitución de Estados Unidos que permite el porte de armas). Hay que entender que la Constitución se escribió varios siglos atrás cuando no existía la tecnología que hoy hay. Ese vacío en la interpretación de la Constitución es lo que lleva a estas discusiones que no llegan a nada”.

“Por su lenguaje corporal, su expresión facial, sus ojos, estaba buscando personas”, dijo al The New York Times Brandon Tsay, el joven que le desarmó. Según contó, le apuntó y le gritó: “Vete, lárgate de aquí”. Kilómetros adelante, en su huida, se suicidó de un disparo en una camioneta el domingo por la tarde, justo cuando las autoridades se disponían a arrestarlo.

¿Entonces no le ve mucho futuro?

“Será un a cosa de días, luego llegara otra masacre igual o peor, volveremos a caer en el círculo vicioso del duelo y las plegarias y después volvemos a la cotidianidad. Así se ha convertido esto y se sigue distorsionando este tema, porque no es un tema de salud mental, es un tema de que la libertad de portar armas de largo alcance o militares, no es propio de un país que no está en guerra interna”.