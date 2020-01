Brexit hora cero: fin de 47 años de historia

Referendo del Brexit

En el referendo del 23 de junio de 2016, el 51,9 % de los británicos vota por salir de la Unión Europea (UE). El 48,1 % quería quedarse en la comunidad europea. La participación es del 72 %.



Renuncia David Cameron

El resultado del referendo provoca la dimisión del primer ministro conservador David Cameron, el 24 de junio. Él, si bien convocó al referendo, apelaba por quedarse en el bloque europeo.



Ascenso y fracaso de May

El 11 de julio la euroescéptica Theresa May gana la consulta del Partido Conservador. Es una conservadora moderada y apela por una salida negociada que no logra ultimar.



Llegada de Boris Johnson

Una nueva consulta conservadora el 23 de julio da el poder a Johnson, del bando más radical del partido. Promete un Brexit con o sin acuerdo. Convoca a elecciones y consigue la mayoría.



Después del 31 de enero

Comienza el periodo de transición para ultimar detalles de la negociación. Ya el país no está en la UE, pero se mantendrán algunas políticas comunes temporalmente para prevenir una crisis.