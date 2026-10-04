Elecciones en Brasil en vivo | Bolsonaro toma ventaja sobre Lula con más del 10 % escrutado

Los brasileños están a la espera de conocer los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, entre el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos. De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la “barbarie” y el “negacionismo” que a su entender representa su rival, Flávio Bolsonaro, e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. 6:00 p. m. (hora local) Flávio Bolsonaro arrancó con ventaja sobre Lula, obteniendo un 51,09 % (7.369.884 votos) frente a 40,67 % (5.872.874 votos), respectivamente. Esto corresponde al 12 % de las mesas escrutadas.

5:00 p. m. (hora local) A las 5 de la tarde (hora local) de este domingo 4 de octubre, las mesas de votación cerraron en el marco de las elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, senador, diputado federal y diputado estatal o distrital. A partir de este momento comienza el conteo mediante un sistema electrónico habilitado para ejercer este derecho democrático, en una jornada en la que fueron habilitadas 158.765.543 personas para votar en el país y 918.876 en el exterior. En contexto: Brasil se juega su rumbo político: 158 millones de brasileños eligen entre Lula y Flávio Bolsonaro Los candidatos que encabezan la contienda son Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, y Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. “Quiero un Brasil con muchos derechos, derechos para la población, derechos humanos”, dijo a la AFP Thifany Simoes, de 23 años, una cantante que votó por Lula. Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos. “Voté por Flávio para no votar al Partido de los Trabajadores” de Lula, que “ya estuvo 20 años en el gobierno y no hizo nada”, dijo en Brasilia Raphael Machado, un abogado de 45 años.

El voto es obligatorio en Brasil salvo justificación. Su conteo suele ser rápido debido a que los brasileños votan con un sistema de urnas electrónicas.

Delitos en el marco de la jornada electoral

La Policía Federal brasileña informó de la aprehensión de 789.800 reales —$501.523.000 COP— en dinero en efectivo durante la jornada de votación de las elecciones generales de Brasil. Además, han sido arrestadas 169 personas por diferentes delitos, tales como la difusión de propaganda electoral irregular o corrupción electoral, principalmente por compra de votos, según recoge la prensa brasileña en su última actualización.

El Ministerio de Justicia publicó, por su parte, un balance con 107 irregularidades detectadas, incluidas 33 por compra de votos o corrupción electoral. También se han registrado 14 casos de propaganda electoral irregular, concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

Destacaron también las largas filas que se han registrado en algunos colegios electorales, como el de Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, donde los votantes tienen que esperar en una fila de 1,5 kilómetros para poder votar. Esta zona está considerada como la más afín al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de toda la ciudad, ya que apoyó con un 78,2 % al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en 2022. El ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, restó importancia a los incidentes y destacó la “absoluta normalidad” con la que transcurre la votación. “Los números son irrisorios en cuanto a hechos de importancia”, afirmó Lima, quien considera que las incautaciones de efectivo tienen relación con casos “localizados”. Con información de AFP*

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