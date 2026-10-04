Elecciones en Brasil en vivo | Bolsonaro toma ventaja sobre Lula con más del 10 % escrutado

Los brasileños están a la espera de conocer los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, entre el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.
De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la “barbarie” y el “negacionismo” que a su entender representa su rival, Flávio Bolsonaro, e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
6:00 p. m. (hora local)
Flávio Bolsonaro arrancó con ventaja sobre Lula, obteniendo un 51,09 % (7.369.884 votos) frente a 40,67 % (5.872.874 votos), respectivamente. Esto corresponde al 12 % de las mesas escrutadas.