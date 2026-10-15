Chile logra clonar su primer caballo, ¿podrán hacerlo con humanos?

Chile consiguió su primera clonación exitosa de un caballo con el nacimiento de Capacidad 1, una cría genéticamente idéntica a una yegua de polo de alto valor deportivo. El animal nació el 26 de septiembre en la región de O’Higgins, después de una gestación de casi un año, gracias al trabajo de investigadores de la Universidad de Concepción y especialistas del Centro de Reproducción Equina Los Abedules. El proyecto fue liderado por los científicos cubanos Fidel Ovidio Castro y Lleretny Rodríguez, académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y fundadores de la empresa Vi-Embryos. Ambos llevan 22 años en Chile y acumulan experiencia en técnicas de reproducción asistida y clonación animal. El logro representa un avance para la biotecnología reproductiva del país, pero también pone sobre la mesa preguntas sobre los alcances de esta tecnología. Rodríguez considera que, desde el punto de vista biológico y técnico, clonar seres humanos no sería necesariamente complicado. A su juicio, la principal barrera está en las restricciones éticas.

La trayectoria de los investigadores en Chile comenzó antes de este resultado. En 2008 consiguieron clonar a Victoria, una vaca que fue el primer animal nacido en el país mediante esta técnica. Sin embargo, el ejemplar murió a los tres meses por complicaciones pulmonares y digestivas. A pesar de ese resultado, Castro y Rodríguez continuaron trabajando con bovinos y caprinos, con el interés de desarrollar procedimientos que también pudieran contribuir a la conservación de especies amenazadas. La clonación de caballos representó un desafío distinto. Rodríguez explicó que los procedimientos no pueden trasladarse automáticamente de una especie a otra, debido a las diferencias en su fisiología reproductiva. Lea más: La voz de Celia Cruz fue recreada con inteligencia artificial: así canta ahora la “Reina de la Salsa” El proceso exige trabajar con un óvulo que recibirá el material celular, preparar y desarrollar el embrión y transferirlo a una hembra receptora. También es necesario sincronizar el desarrollo embrionario con las condiciones del útero, además de considerar particularidades de la gestación, la placenta y el parto. “Los ovocitos de equinos no se parecen en nada a los ovocitos de rumiante”, explicó Rodríguez al referirse a las dificultades que enfrentó el equipo para estandarizar cada etapa, desde la recolección y maduración de los óvulos hasta su manipulación. Para conseguir el nacimiento de Capacidad 1, los científicos implantaron cinco embriones en una yegua receptora. Solo uno llegó a término. La experiencia también cuestiona la idea de que clonar animales pequeños sea necesariamente más sencillo. Según Castro, el tamaño y la capacidad reproductiva de una especie no determinan por sí solos la dificultad del procedimiento.

¿Es posible clonar seres humanos?

La clonación humana es uno de los asuntos que genera mayor discusión alrededor de estos avances. Rodríguez sostuvo que, desde una perspectiva estrictamente técnica, el proceso podría ser viable debido a las características de los óvulos humanos y a las posibilidades de cultivar embriones en laboratorio. “Desde el punto de vista biológico y técnico, yo diría que no sería complicado clonar humanos. Ahora, toda la limitación es ética”, afirmó la investigadora. Castro, por su parte, recordó que la clonación de primates ya se ha conseguido. Entre los antecedentes mencionó a Tetra, una hembra de macaco rhesus nacida en 1999 en el Centro Nacional de Investigación de Primates de Oregón, en Estados Unidos. Los investigadores no plantean estas posibilidades como una propuesta para aplicar la clonación en personas. Sus declaraciones apuntan a diferenciar las capacidades técnicas de la ciencia de las decisiones éticas que deben regular su uso. Rodríguez también cuestionó algunos prejuicios asociados con la clonación. Señaló que las representaciones populares, especialmente las difundidas por películas, suelen relacionarla con la creación de copias destinadas a fines destructivos o con el nacimiento inevitable de animales con malformaciones. La científica recordó que los problemas congénitos también pueden presentarse durante la reproducción natural y defendió la necesidad de evaluar la tecnología desde una perspectiva científica, sin desconocer sus riesgos y dilemas.

La clonación de caballos y su potencial económico

El nacimiento de Capacidad 1 también abre oportunidades para la industria equina, especialmente en actividades como el polo, en las que determinados animales alcanzan un alto valor por sus características genéticas y su desempeño deportivo. La yegua original, Capacidad, fue traída de Argentina, compitió en la Triple Corona de ese país y formó parte de La Dolfina Polo Ranch en 2018. La clonación permite reproducir el genoma de un ejemplar seleccionado, algo que resulta atractivo para criadores y propietarios interesados en preservar determinadas líneas genéticas. “La clonación es la única tecnología que nos permite la multiplicación del 100% del genoma del animal que ha sido identificado con un alto valor”, señaló Rodríguez. Argentina cuenta con una industria de clonación equina más desarrollada. El jugador de polo Adolfo Cambiaso, por ejemplo, ha competido con numerosas copias de su yegua La Cuartetera. De acuerdo con los datos recogidos por El País, clonar un caballo en Argentina puede costar entre 35.000 y 40.000 dólares, mientras que en Europa o Estados Unidos el precio puede acercarse a los 85.000 dólares. El valor depende, entre otros factores, de la relevancia deportiva del ejemplar. Para Castro, la experiencia chilena podría impulsar nuevas oportunidades comerciales, entre ellas la reproducción de ejemplares de la raza Fina Sangre chilena y la exportación de caballos clonados, semen y líneas celulares. Sin embargo, tener el mismo genoma no garantiza que dos animales alcancen idénticos resultados deportivos. La crianza, el entrenamiento y el ambiente también influyen en su desarrollo. Por eso, aunque Capacidad 1 comparte la información genética de su madre, su futuro competitivo dependerá de otros factores. El nacimiento marca un avance científico para Chile, pero también demuestra que la clonación reproduce características genéticas sin asegurar que la historia de un animal se repita exactamente en otro. Con información de El País España*. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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