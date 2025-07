Quién es quién en la mediación del intercambio de presos entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador

Pero, mientras esto ocurría, Venezuela insistía en que no se le revocara la licencia petrolera Chevron, una petición que no fue escuchada, pues Washington terminó revocándola.

Nayib Bukele: es un nuevo actor en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela porque ofreció las instalaciones de su megacárcel Cecot para recibir deportados que tienen antecedentes judiciales, según el gobierno Trump. Venezuela aseguró que Bukele no formó parte de la negociación de la liberación de los presos venezolano.

María Corina Machado: la opositora, según el diario El Tiempo, no participó en la más reciente negociación, lo que no quiere decir que no supiera. No se ha pronunciado.

Marco Rubio: según The New York Times, el secretario de Estado tiene una postura más firme y pragmática sobre Venezuela y casi logra este último acuerdo en mayo pasado.

Jorge Rodríguez: el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y jefe negociador de Maduro. “Todos los días hablo con los gringos”, le dijo a El Tiempo el pasado 18 de julio.

Richard Grenell: el enviado especial de Trump tiene una mano menos dura que la de Rubio. Su postura, al parecer, es de mantener una “buena relación” con Venezuela. Buscó convencer a Trump de que se dieran licencias petroleras a Venezuela en lugar de revocarlas.