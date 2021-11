El domingo habrá elecciones regionales. Alianzas y una disidencia chavista marcan la disputa.

Venezuela vota el próximo domingo las elecciones regionales, la primera cita en las urnas en los últimos seis años que cuenta con la participación de la oposición mayoritaria y que tendrá presencia de observadores internacionales, como la Unión Europea; una amalgama de factores que no se presentaron en las legislativas de 2020, las presidenciales de 2018, ni las regionales de 2017. En la jornada se elegirán 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 diputados regionales y 2.471 concejales. Por primera vez desde el referendo de 2004, la proporción de magistrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE) está tres a dos, con un par de escaños que no están ocupados por togados cercanos al régimen. Tras años de crisis política, el tiempo ha mostrado que, en un escenario en el que Nicolás Maduro pone las reglas de juego, hay dudas en una parte de la población sobre la transparencia del proceso electoral y las medidas venideras del Palacio de Miraflores para mantener el control político, como la creación de la figura de protectores y la propuesta del “estado comunal” que está en trámite en el legislativo. Publicidad No obstante, la cita de este 21 de noviembre alentó la confianza en una parte de la oposición, que participará con la meta de retomar el poder local en Venezuela. Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) son la representación del oficialismo en esta contienda, mientras la oposición es, realmente, una combinación de oposiciones.

Oposiciones y la disidencia

Venezuela carece de una oposición única. Está la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a la que también pertenecen los principales partidos del G4 (los más fuertes y tradicionales) y que luego articuló la Plataforma Unitaria con la que participan en las conversaciones de México con el régimen. Esa agrupación incluye a Juan Guaidó, Leopoldo López, Henrique Capriles, entre otros.

La Alianza Democrática, integrada por las colectividades que participaron en las elecciones legislativas de diciembre de 2020 y que están en la Asamblea Nacional (oficialista). Esos comicios, sin embargo, fueron calificados como ilegítimos por los partidos de la MUD, Colombia, Estados Unidos y otros actores en el ámbito internacional. Hay una oposición más polarizada que apela por sacar a Maduro del poder por la fuerza, como el Vente Venezuela de María Corina Machado, y una disidencia política del chavismo que se disfraza de oposición aglutinada en la Alternativa Popular Revolucionaria. “La reaparición de la MUD y la alianza de pedazos de partidos ha producido un efecto unificador. En los 23 estados, 20 tienen un candidato único de los principales partidos opositores”, apunta el politólogo Luis Salamanca. En esos están las oportunidades de la oposición de retomar el poder local.

Ganarle al oficialismo

José Gregorio Correa, coordinador de la Alianza Democrática, dice que ganar en las elecciones requiere que la oposición no vaya dividida y que no se juegue a la abstención. “En Venezuela hemos explorado muchos caminos para salir de Nicolás Maduro y el único que nos ha hecho fuertes es la vía electoral. Antes el Gobierno nos ganó porque no fuimos a votar”, sentenció Correa.