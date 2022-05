El abogado había pedido para su defendido la libre absolución y alegó una serie de atenuantes debidas a las circunstancias de la intervención armada. Aseguró que Shishimarin había actuado cumpliendo órdenes, aunque admitió que éstas implicaban incurrir en “delito”.

Publicidad

Según su relato de lo ocurrido, el soldado disparó sobre un civil tras recibir la orden de hacerlo, y bajo amenazas, de un superior.

La Fiscalía, por su parte, argumentó que el soldado actuó en plena consciencia de sus actos y solicitó para él la máxima pena prevista.

El militar, comandante de la unidad 32010 de la cuarta división acorazada de la Guardia Kantemirovskaya de la región de Moscú, ofreció en el juicio una declaración completa de lo ocurrido, incluido cómo disparó a su víctima, un hombre de 62 años.

Publicidad

El Kremlim buscará opciones

Luego de conocerse la condena de Shishimarin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que buscará opciones para ayudar al soldado ruso. “Por supuesto, nos preocupa el destino de nuestro ciudadano”, dijo en la rueda de prensa telefónica diaria.

Publicidad

Peskov afirmó que, lamentablemente, Moscú no tiene prácticamente ninguna oportunidad para proteger los intereses de este soldado en Ucrania, ya que no hay misiones diplomáticas rusas en ese país. “Pero eso no quiere decir que no consideraremos la posibilidad de seguir intentándolo a través de otros canales”, dijo.

“El destino de cada ciudadano de Rusia es de suma importancia para nosotros”, recalcó.

Desde Moscú se ha criticado que el militar no haya contado con la defensa de un abogado ruso. Tras escuchar la sentencia, el abogado de Shishimarin declaró que presentará recurso contra la pena impuesta.