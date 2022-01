Justicia de EE. UU. reconfirma cadena perpetua contra “El Chapo” Guzmán

En julio de 2019, el Chapo fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel tras ser hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego , entre otros, de los que era acusado. La justicia lo condenó a c inco cadenas perpetuas por tráfico de drogas y a 30 años por el de armas de fuego, así como a pagar 12.000 millones de dólares de resarcimiento.

“Aquí no hubo justicia”, dijo el Chapo al juez Cogan cuando escuchó la sentencia que le condenó a pasar el resto de sus días, actualmente tiene 64 años, en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Los problemas de el Chapo con la justicia no han terminado. En México, el capo de la droga y el exministro de seguridad Genaro García Luna, también detenido en una cárcel neoyorquina a la espera de juicio, están siendo investigados por un operativo de Estados Unidos para introducir armas a su país vecino, anunció la fiscalía el pasado 9 de enero.

A través de ese operativo, entre 2006 y 2011 Estados Unidos habría introducido ilegalmente más de 2.000 armas a México con el objeto de rastrear si llegaban a manos de grupos criminales para así conseguir la captura de sus líderes.

No obstante, la fiscalía no detalla cómo los acusados participaron en este operativo que ha desatado reclamos del gobierno mexicano y que le Fiscalía General tacha de “absolutamente ilegal e inadmisible”. Aunque sí dijo que esas “armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales” en México.