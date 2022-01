Pero, desde que los países estén hablando, hay una señal de que los canales diplomáticos se mantienen activos. Empero, el problema de fondo es que Estados Unidos y la OTAN no cederán al pliego de peticiones que hace Rusia para dejar las hostilidades por claras cuestiones geopolíticas.

Las embajadas retiran a su colaboradores no esenciales apenas tres días después de la cumbre del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken , con su par ruso, el canciller Sergev Lavrov , un encuentro esperado por la comunidad internacional que dejó la crisis en la misma situación que antes: un punto casi muerto.

De ahí, la suspicacia que se despertó con la movida del personal de los últimos días. ¿La Casa Blanca y Downing Street creen que Ucrania, su aliado, no es un país seguro para sus misiones diplomáticas? De ser así, Rusia sería el motivo de ese aparente riesgo que está viendo occidente para su personal en Kiev.

Cuando un país comienza a retirar personal diplomático de sus embajadas y consulados en otra nación, se entiende que hay un quiebre en las relaciones bilaterales, o que cosideran que ese territorio no es lo suficientemente seguro para su equipo.

Los movimientos de Estados Unidos y Rusia ante la aparente amenaza de invasión a Ucrania que tanto ha alegado occidente por estos días, ya parecen una preparación para una guerra en la que las dos potencias se “muestran los dientes a cada instante”, pero no se muerden.

No obstante, el patrón de invasión de Rusia es entrar al territorio sin previo aviso, y la contingencia actual lleva casi tres meses ocupando titulares en el mundo ante la aparente amenaza de una invasión inminente. Por estas fechas, además, está por cumplirse el octavo aniversario de la invasión de Moscú a los territorios ucranianos de Crimea y Sebastopol , que siguen bajo el poder de grupos prorusos.

“Nuestra mayor presencia en la parte oriental de la Alianza, y en particular en la región del Mar Negro, es en parte para recopilar información, para evaluar la situación muy de cerca, pero también, por supuesto, para ser capaz de responder a cualquier situación que requiera una respuesta de países aliados de la OTAN”, detalló el lunes Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Trasatlántica.

“Ucrania se convierte en un elemento geopolítico de gran importancia para Europa en particular, pero para el mundo en general”, comenta el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, Rafael Piñeros.

Vladimir Putin busca que la OTAN no se amplie a más países, mucho menos a sus vecinos y exterritorios soviéticos Georgia y Ucrania , que la alianza se comprometa a no cooperar con las naciones que pertenecieron a la Unión Soviética y que devuelva todas sus fronteras militares a los puntos en los que estaban en 1997.

Nacionalismo y defensa

“La radicalización no era tan visible hasta 2004. En este contexto, hay movimientos de jóvenes que, más que preocupados por si los van a llamar o no a las Fuerzas Armadas, estarían interesados en defender su país. No es solo el problema del llamado a filas, sino que a veces es difícil controlar un movimiento nacionalista ucraniano”, detalla Jesús Agreda, internacionalista de la Universidad del Rosario quien, además, tiene doble nacionalidad: ucraniana y colombiana.

Las hostilidades de rusas del pasado llevaron a que grupos de civiles formaran milicias nacionalistas armadas.

Para 2018, cuando hubo otra crisis en el mar de Azov, estas se entrenaron con armas y vehículos como si fueran para una guerra. Ucrania ya perdió una parte de su territorio ante la expansión de los anhelos soviéticos de Rusia y su gente parece estar dispuesta a ceder más terreno ante un vecino incómodo.

Mientras las tropas de Ucrania y Rusia caminan entre la nieve, a temperaturas bajo cero, vistiendo pasamontañas, guantes y varias capas de tela sobre para impedir que el frío penetre en su cuerpo, la maratón de reuniones de los poderosos de corbata y bandera en el pecho continúan.

La Casa Blanca sostuvo otra reunión multilateral con sus homólogos de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, en la que también estuvieron la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Según el mandatario Joe Biden, todos están en la misma posición sobre la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania.

Este último está buscando una cumbre tripartita de Joe Biden, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski –el mandatario ucraniano– pero para que los presidentes se sienten en la misma mesa son necesarias diversas gestiones de sus equipos diplomáticos que conversan en una línea con interferencias.

En esa puja de exterritorios soviéticos, con aires de Guerra Fría y de reacomodación del orden geopolítico, hay un par de cuestiones más a tener en cuenta: primero, que las guerras del Siglo XXI serán cibernéticas, no bélicas; segundo, que los presidentes pueden ser impredecibles