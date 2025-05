México en alerta por la ola de asesinatos de bandas musicales, ¿se convirtió en una persecución?

Sorpresivamente, Carlos González, uno de los vocalistas, se salvó del ataque, que perfiló el ataque como una emboscada mortal. Según un medio local, González había llegado tarde al evento privado en donde fueron contratados, además de salir en otro vehículo para alcanzar a sus compañeros y no encontrar a nadie.

“Era solo un lugar baldío y ya no se pudo comunicar con sus compañeros, por lo que optó por regresarse a su vivienda. Eso le salvó la vida”, explicó un periodista del diario Imagen Noticias. Pese a lo ocurrido, González no ha salido a dar declaraciones sobre su situación, por su propia seguridad parece no querer hacerlo.