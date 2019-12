Panamá: cuando EE. UU. derrocaba mandatarios latinoamericanos

“Quédate cuidando a mi hija, no te muevas” . Fue todo lo que él respondió. Eran las 11:30 pm. Una hora y media después, siendo ya 20 de diciembre de 1989, Trinidad volvió a marcar al hangar. Nadie contestó.

Mientras Mulino soltaba la copa, a unos 12 kilómetros de allí, en la zona de Panamá Viejo, la policía en ejercicio Trinidad Ayola levantaba temblando una bocina de teléfono de su casa y buscaba las palabras para preguntarle a su esposo, Octavio Rodríguez , capitán encargado de custodiar el helicóptero y el avión privado del general, aquello que no se podía preguntar: ¿Era golpe de Estado o invasión?

Mulino iba tarde para una cena de Navidad en el Club Unión y no tenía tiempo para disgustos. Le sobraba, en cambio, para la política. Sus palabras más tarde ante los colegas que, como él, llevaban varios meses presionando para la salida de Noriega del poder, concluyeron con un mensaje de aliento: “Esta es la última Navidad. Algo va a pasar. Y lo que sea, solo puede ser para mejor ”.

En la calle, veía pasar camiones cargados de muertos , sin saber sus bandos. Las morgues, pensó, iban a colapsar. Después de todo, estaban hechas para los tiempos en los que la muerte es una eventualidad que toma a las personas de una en una, y no para albergar los cuerpos de 500 personas asesinadas en un día.

La mirada del capitán a las 10 am, el último recuerdo que Alonso tiene de él, era la de un hombre que ha descubierto, demasiado tarde, que la historia lo ha desechado. Horas después, A la 1 pm, Noriega recuperó el control de Panamá, aunque solo lo mantendría por dos meses más. Su compadre, detenido, abordó un helicóptero hacia la base militar de la Compañía Tigres. Fue asesinado a la mañana siguiente .

Alonso volvió a las 9:30 am de dar el mensaje de triunfo en la Radio Nacional, pero para entonces los semblantes de Noriega y Giroldi se habían intercambiado: el general, quien no había sido esposado ni limitado para hacer llamadas, hablaba con la confianza de un jefe de Estado, mientras, en una esquina, Giroldi miraba al suelo y balbuceaba órdenes, rodeado de aliados que seguían llamando al Comando Sur sin recibir respuesta.

Fueron 5 horas que pudieron cambiar la historia. A las 7:10 am del 3 de octubre de 1989, Giroldi recibió a Noriega en La Comandancia del barrio El Chorrillo, centro de operaciones de las Fuerzas de Seguridad. A las 8 am, cuando llegó Daniel Alonso , jefe de prensa de las fuerzas armadas, Noriega le pareció un espectro del pasado.

El bombardeo, explicaba la transmisión de CNN, había golpeado los puntos clave del poder militar panameño: ya no existían los cuarteles de El Chorrillo, Tijanitas, Panamá Viejo, Los Pumas, entre otros; también habían atacado las vías de escape de Noriega, como el hangar del aeropuerto en Punta Paitilla donde guardaba sus aeronaves privadas.

Ese dato también lo supo Trinidad, pero por sí misma, cuando llegó al hangar a las 7 am, luego de la tercera llamada sin contestar de su esposo. Desde allí, a unos cientos de metros, distinguía los aviones volcados y teñidos de negro por las bombas, pero no la nacionalidad de los soldados que los custodiaban. Se aclaró un poco cuando, al verla, varios empuñaron sus armas.

Salió de allí con prisa, como si fuera hacia un lugar concreto, pero la suya era una urgencia vacía, sin destino. Volvió a su casa, sin apenas prestar atención a los combates que, supo luego, había en las zonas por las que pasó.

Pero no se quedó mucho. No pudo seguir evitando los hospitales. Salió con un vecino y, en el camino, cayó en uno de los retenes instalados por los estadounidenses. Trinidad aprovechó para desahogarse: “¿Ustedes por qué vienen aquí a matar a tanta gente?”, le gritó a uno. “¿Quién justifica tantos muertos para llevarse a un hombre?”. El militar la miró confundido, y ella tardó unos segundos en comprender lo que pasaba: no hablaban el mismo idioma.

Un hilo roto

La operación se llamó Causa Justa, como si diera excusas de antemano. Dejó 205 soldados panameños muertos, 24 estadounidenses, y, según Naciones Unidas 500 civiles asesinados, aunque las cifras son investigadas por la Comisión de la Verdad que fue creada en 2014.

Los militares tardaron 4 días en someter a los focos fieles a Noriega, y 13 en capturar al dictador. No lo vencieron, al final, con tanques o aviones, sino con megáfonos. Lo hicieron salir de la embajada del Vaticano, donde encontró refugio, con un concierto a todo volumen del “rock and roll más insufrible de los 80”, que según recuerda Mulino retumbó durante 8 días continuos en las paredes de Ciudad de Panamá, mientras las víctimas seguían hallando y enterrando a sus muertos.