Ruta del Sol 2: diez años en obra y diez sanciones

El pasado 9 de octubre fue la cita para que, vía Zoom, Armando Manzanero conversara con EL COLOMBIANO, sobre el homenaje que los Premios Billboard a la música latina le iban a hacer por toda una vida dedicada a la música. La periodista Claudia Arango Holguín cuenta: “Fue una entrevista muy interesante, Manzanero estaba en su casa en Mérida, México y habló con mucha soltura de sus canciones y su proceso de composición que seguía intacto a sus 85 años. Me sorprendió su excelente memoria y como recordaba con claridad hechos de sus visitas al país desde los 70, además de cómo no pensaba jubilarse porque para él eso era el principio del fin. Disfrutaba cada minuto de la vida y eso lo dejó ver en la conversación. Tenía además muy claro que su lucha por el buen pago de los derechos de autor no estaba finalizada”.