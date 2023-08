“Creo que hay posibilidades de que el Pacto Histórico apoye a Luis Pérez”: Luz María Múnera

“Yo creo que hay que cuidar las formas. No voy a hablar públicamente mucho de esto, además porque ella ya ha dado miles de entrevistas con un tema que no debería de salir de esa manera. Creo que la compañera Isabel poco respeta las formas y nunca nos vamos a entender en eso. Y hay que respetar las bases de las organizaciones. que se dan debates que vale la pena conocer y que vale la pena respetar. Aquí en Antioquia y en Medellín, sobre todo, pues fueron meses de discusión entre las organizaciones que hacen parte del Pacto y lograron un acuerdo para la lista al Concejo. Y ella llegó a dañar ese acuerdo, llegó con otra propuesta distinta ya al final. Nosotros teníamos a Luis Roberto Cardona ahí de quinto. Creo que hay que respetar los acuerdos que la gente hace, sobre todo cuando son mayoritarios, cuando es la mayoría la que se sienta y logra acuerdos.

“No, pues yo espero que no. Él no es solamente un influenciador, viene de las entrañas del movimiento social; estuvo en el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia durante toda su carrera, es abogado y después estuvo en el movimiento social”.

“Lo primero es que es al Pacto al que se le hace el escándalo, o sea la bulla, pero en las mismas que nosotros estaban el Conservador, el Liberal, Cambio Radical, el Centro Democrático, todo el mundo tuvo líos. Lo segundo es que no somos un partido, el Pacto Histórico es eso, es un pacto entre partidos, entonces si fuéramos exactamente iguales y pensáramos iguales ya no seríamos una unidad, seríamos un solo partido, somos un pacto, somos un poco de organizaciones que se juntan para trabajar juntas con sus diferencias, acuerdos y obviamente cada una de las organizaciones que hay dentro del pacto quiere ser la prioridad”.

“Yo creo que se pudo haber hecho más y no se hizo; no sé qué tan sola me dejaron, es un poco fuerte el término, pero yo creo que se pudo haber hecho mucho más. Digamos que lo que estamos haciendo, buscando los votos de trabajo técnico y jurídico, lo estamos haciendo muy solos, eso es verdad, o sea, con la abogada que tengo en mi oficina, con amigos que han querido ayudar, en este momento hay 25 personas buscando en todas las mesas algunos argumentos para la tutela, pero todas son personas que vienen de acá”.

“Yo ya venía esperando el fallo. Me había descuidado, pero en algún momento supe que estaba en Itagüí de rumba el doctor Jhon Jairo Berrío, quien había demandado y esperaba la curul; eso fue como 15 días antes del fallo y recordé que estaba ese tema pendiente y nos pusimos a trabajarlo. Luego vino la sentencia y lo que me molestó fue que antes de que se subiera al sistema, muy temprano en la mañana Juan Espinal sacó un trino adelantándose a la decisión. Él lo hizo en la mañana y el Consejo de Estado subió el fallo al sistema después de las seis de la tarde. Cantaron victoria antes del fallo. O conocieron el fallo. Uno se siente molesto y le quedan dudas, no queda claro por qué ellos ya lo conocían. Pero en este momento estoy muy tranquila, la política a mí en 42 años me ha puesto en muchos lugares y todos los hemos asumido, entonces tranquila”.

“Bueno, Luis Pérez, digamos que aunque hay diferencias políticas, yo era de una amistad con Luis Pérez desde el tiempo de Rodrigo Saldarriaga. Ahí es donde lo conocí. Ellos siempre tuvieron mucho debate político, pero eran muy amigos. Y obviamente mi cercanía con Rodrigo, que no es un secreto para nadie, me acercó a Luis Pérez. Había que sentarse con él y me senté con él. Hablamos más de una hora de su candidatura”.

“Bueno, yo no me escondo para esas cosas”.

“Pues él tiene candidato en la Asamblea, que es del Polo, pero siempre ha tenido el apoyo de Independientes y es Manuel García. Él tiene y ha luchado porque a Manuel García se le respetara la cabeza de lista. Si Manuel tiene doble militancia o no, pues no lo sabemos. En la campaña de Senado y Cámara vimos una actuación de doble militancia, vimos un Manuel García cuyas fotos no eran con los candidatos nuestros”.

“Hay una cosa que nos permite la ley colombiana: objeción de conciencia, y es absolutamente legal, hubiera acudido a eso, no me hubiera sometido”.

“O se montan en el bus completico, o no se montan, pero uno no se puede montar al bus con un pie afuera y otro adentro”.

“Pero es de la gente en Medellín, y en eso quiero ser clara porque no me gusta decir mentiras, no es una postura nacional. Ellos hacen parte del Pacto hoy como Independientes, y su postura molestó mucho al Pacto en general porque pretendían el apoyo a sus candidatos a Gobernación y Alcaldía, pero sacar listas propias a Asamblea y Concejo”.

¿Usted cree que hay posibilidades de que acepten a Luis Pérez en el Pacto Histórico?

“Yo creo que sí, pero no sé. Es un debate que no ha terminado, que apenas se está dando. Yo llevé los mensajes que tenía que llevar y hablamos también sobre lo que para mí es muy importante en Antioquia, sobre qué piensa él frente a cuál sería su modelo de seguridad, por ejemplo, sobre el tema minero. Yo estoy trabajando mucho en la región minera. Todo esto lo hice de manera individual, eso también hay que decirlo. O sea, no me mandó el partido ni me mandó el Pacto. Lo hice como representante a la Cámara y como individuo. Le planteé también el tema de lo social, mucho”.

Hay otros dos candidatos que me imagino también querrán el guiño del Pacto Histórico: Esteban Restrepo y Julián Bedoya...

“No voy a contestar con el deseo, voy a contestar con lo que creo. Creo que sí hay una competencia que no se ha definido todavía, que está en debate y en discusión. Dependerá de los compromisos que se hagan alrededor del programa de gobierno que tenemos hoy”.

Este momento tan crítico del Gobierno y de la presidencia de Gustavo Petro, cuando se desarrolla el juicio a Nicolás Petro y se revelaron los audios de Benedetti, ¿usted cómo lo analiza?

“Lo primero que tengo que decir, y no solamente porque siempre he defendido a Petro, porque lo conozco, es que estoy segura de que Gustavo Petro no es un hombre corrupto. En algún medio lo dije, a mí me ha tocado ver a Gustavo Petro con dificultades económicas muy grandes, inclusive después de la Alcaldía de Bogotá. No lo veo como un hombre que hubiese sentado a su dirección a decirle, bueno, empiecen a recibir plata del narco, de la corrupción, no lo veo en esas”.

Pero lo que hizo su hijo puede terminar afectando su presidencia...

“Claro, claro, la va a afectar sin lugar a dudas. Tristemente la va a afectar, aunque no debería. Porque uno no escoge, yo tengo dos hijos, si uno de mis hijos mañana decide volverse un delincuente y va a la cárcel, por lo que sea, yo desde el punto de vista político pediré que la justicia actúe, que es lo que ha hecho Gustavo. Pero el domingo estoy a las seis de la mañana haciendo cola para llevarle fríjoles con chicharrón, eso lo puedes jurar, porque es mi hijo”.

Pero en este caso, más que el hijo, era la persona que él había dejado más o menos bajo la dirección de la campaña en el Atlántico...

“Pues eso es lo que todo el mundo dice, que hay gente que se asume en cosas que Gustavo no le ponía a hacer. O sea, el gerente de campaña en la costa no era él. Yo sigo pensando en que va a afectarlo, lo está afectando políticamente. Y está afectando al Estado. A mí me preocupa mucho inclusive que no se mida lo que está pasando en el país. Y no se mida en términos de institucionalidad”.

¿En qué sentido?

“Pues vamos a suponer que tumban a Gustavo mañana...”.

Pero no pueden hacerlo, ¿cómo? Tiene que haber un tránsito por la justicia, por las instituciones...

“Pues lo que están saliendo a decir algunos hombres y mujeres de la política en el país es que lo quieren tumbar. Mira, yo no creo que la salida mía de la Cámara de Representantes sea tan de gratis. Yo creo que hace parte de toda una estrategia. Porque entre otras cosas, y no quiero ser arrogante, se está yendo de la Cámara la congresista que más trabaja el territorio; se está yendo de la Cámara la congresista que está en la Comisión Primera. Casi que todo el Pacto está demandado por cualquier cosa. Todos tienen una demanda. Pero la primera que sale es la mía”.

Su voz es muy necesaria... ¿pero si soporta esta decisión del Consejo de Estado la argumentación del golpe blando, tesis que ha sostenido el mismo presidente Petro?

“Pero es indiscutible lo que está pasando, es indiscutible. Si tú supieras a fondo lo que es toda la legislación que tiene que ver con lo electoral y leyeras mi fallo y lo pusieras comparado con la realidad, con lo que dicen los números, entenderías. Y no tengo apelación, ¿para qué? Hay casos que hemos tenido sobre la mesa, por ejemplo, lo de la señora María Fernanda Cabal en el Valle, eso está callado. Hay audios donde ella manda a matar muchachos en el Valle”.

¿Y esos audios los tiene la justicia?

“Claro, acuérdese que empezó todo el proceso y por eso ella se quedó más de un mes muy callada, ahí está otra vez pues cacareando, pero se quedó un mes muy callada. Es que esos audios existen, eso es gravísimo y no ha pasado nada. Pero sí, es verdad y debe investigarse. Y no creo que no deba haber costo político, en política todo tiene un costo positivo o negativo, pero se han centrado de tal manera en este asunto del hijo de Gustavo Petro que dejan de mirar el resto del Gobierno. Por ejemplo, la economía va maravillosamente, pero de eso no se habla”.

Bueno, hablemos del Congreso, ¿las reformas no van a moverse durante este periodo electoral o qué va a pasar?

“El Gobierno ha dicho que las va a presentar, lo que no tenemos es las fechas muy claras. Si tú me preguntas por mi postura, yo no las presentaría en este periodo porque no hay ambiente, todos los congresistas están metidos en las campañas. Y yo creo que esa propuesta de unidad nacional hay que volverla a trabajar, hay que seguirla trabajando con más apertura. Porque hoy por hoy no tendrían los votos en el Congreso”.