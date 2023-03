Así está la puja por el poder en los municipios del Sur del Aburrá

Si algo caracteriza a los municipios del sur del Valle de Aburrá es la hegemonía del poder de partidos tradicionales, como el Conservador y el Liberal, que han rotado a sus figuras en las alcaldías durante varios periodos seguidos. Ya empezaron a hacer apuestas con nombres que podrían darles continuidad a sus proyectos políticos, pero son pocas las decisiones oficiales para las elecciones regionales de octubre próximo.

En lugares como Envigado, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Caldas pesan más los caciques electorales, las maquinarias y la burocracia que el voto de opinión, según expertos. Es por esto que algunos integrantes de otros sectores políticos dicen que lanzarse a estas alcaldías es “tirar pólvora en gallinazos” porque sus contrincantes tienen altas probabilidades de ser reelegidos. No obstante, persisten colectividades que no se dejan amilanar y buscan romper la racha.

Fuentes en los municipios hablan del panorama para competir por el liderazgo en el próximo cuatrienio. Suenan nombres de ambos lados, pero no hay certezas.

Envigado

En Envigado los liberales están anclados al poder. El actual alcalde Braulio Espinosa se hizo al cargo con 45.239 votos en una coalición en la que participaron el Conservador y Cambio Radical, pero el equipo del Liberal tiene más peso.

A los liberales envigadeños pertenecen el senador John Jairo Roldán, el representante a la Cámara Julián Peinado y el diputado Juan Carlos Palacio. No es secreto que Héctor Londoño, alcalde en cuatro periodos (el último en 2012-2015), sigue siendo el que toma la decisión final. Aún no se sabe quién es su candidato, pero hay algunas apuestas.

Fuentes cercanas a esa casa política contaron que Londoño, jefe máximo, estaría pensando en aspirar otra vez, tras estar inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción. Si decide mantenerse en la figura del poder tras el poder, otra opción que suena es el exalcalde Raúl Cardona, también con investigaciones por presunta corrupción. El equipo habría pensado, además, en impulsar al concejal Pablo Restrepo, pero no se habría dado, según fuentes, porque quiere más madurez política.

Otras fuerzas que competirán por la administración municipal consolidan estrategias. Ana Carolina Arboleda, quien aspiró a la Cámara en 2022 y a la Alcaldía de Envigado en 2019, sonaba para volver a lanzarse por Alianza Verde. No obstante, se supo que ella aspirará al Concejo de Medellín.

Así, este partido anunciaría precandidato en los próximos días, una de las jugadas podría ser irse con Daniel Montoya, joven opositor, animalista y ambientalista, aunque algunos creen que le falta para un cargo como el de alcalde. Si no es él, podrían jugársela con el concejal Leo Alzate, quien renunciaría a su curul para aspirar y se la entregaría a Montoya, quien obtuvo la segunda votación al Concejo de Envigado por Alianza Verde en 2019.

Por su lado, el Centro Democrático (CD), que obtuvo la segunda mayor votación en 2019, 26.353 votos para su candidato Carlos Manuel Uribe, hoy concejal, no ha definido un candidato oficial.

La Estrella

Otro fortín liberal, con casi 12 años en el poder, es La Estrella. Allí, el senador Juan Diego Echavarría elegirá al candidato para reemplazar a Juan Sebastián Abad, quien ganó en 2019 con 18.098 votos, en coalición con la ASI, el CD, Cambio Radical y el Conservador.

Este equipo, donde tiene peso el precandidato a la Gobernación de Antioquia Julián Bedoya, no ha presentado opción oficial, pero suena Carlos Mario Gutiérrez, hasta hace algún tiempo asesor de Abad y exconcejal del municipio. No obstante, no ha convencido del todo a Echavarría, según fuentes cercanas.

Tras la bendición de Echavarría están, además, nombres como Pablo Mesa y Deiner Flórez. Por su lado, la expersonera Liliana Ramírez, prima del alcalde de Medellín Daniel Quintero, es otra posibilidad. Aunque dice que es “independiente”, muchos dicen que podría terminar representando el continuismo porque ha sido cercana a Echavarría.

Como otras opciones suenan el docente universitario Charles Figueroa, quien en 2019 obtuvo la segunda votación a la Alcaldía del municipio (4.491 votos), y el líder social y deportivo Juan Camilo Ortiz. Muchos ven interesante una alianza de sectores que quieren terminar allí el imperio Echavarría-Bedoya.

Otros creen que a los liberales les podría pasar factura, o restarles votos, que la actual administración no haya entregado ni avanzado en el plan maestro de acueducto y alcantarillado para llevar agua potable a 35.000 habitantes de Pueblo Viejo, La Bermejala y La Tablaza.

Itagüí

Si de hegemonías se trata, Itagüí brilla. El poder lo ostenta el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, quien ha puesto alcaldes durante tres periodos, el último con 59.756 votos (José Fernando Escobar). Este año va por el triunfo de nuevo con el expersonero John Jairo Chica, quien de antemano es una ficha fuerte a vencer para sus opositores por el solo hecho de ser el apadrinado del congresista.

El caudal electoral, las cuotas burocráticas en varias instituciones y su habilidad para tejer alianzas que puede dejar luego, cuando no le son útiles, han incrementado su poder, que no ha estado exento de polémicas e investigaciones.

Para hacerle contrapeso a Chica suena la exconcejala y excandidata a la Cámara Rosa Acevedo, quien podría lanzarse de nuevo, como lo hizo en 2019, cuando obtuvo la segunda votación del municipio (23.496 votos). Si decide aspirar lo haría por su partido CD.

En las elecciones de 2015, Acevedo quedó también segunda (21.433) contra León Mario Bedoya, quien era la ficha conservadora de ese año y obtuvo 57.485 votos. Tras su ruptura con Trujillo y hoy vocero en Antioquia del partido ASI, se dice que tendría planes de aspirar de nuevo y medirse el pulso con su exjefe político.

Él mismo confirmó que aunque no es fijo que sea él, la ASI sí tendrá candidato a esa Alcaldía, y aseguró que en la encerrona que le hicieron Julián Bedoya (aliado de Trujillo) y Esteban Restrepo (ficha de Daniel Quintero), en un hotel de El Poblado, le propusieron alianzas a Gobernación, pero que no se lanzara en Itagüí. Habrá que esperar qué pasa.

Sabaneta

Es tal vez el municipio del sur con más opciones en el sonajero, pero sin certezas aún sobre el candidato del continuismo. Hay dos cercanos al equipo político de la administración, hoy en cabeza de Santiago Montoya (19.384 votos en 2019), pero no necesariamente serán los llamados a asumir esas banderas.

Se trata de Alder Cruz, de quien dicen que está bien formado para ser alcalde, y de Juan Carlos Bustamante, que iría por un movimiento independiente y ya ha aspirado a la Alcaldía.

En el espectro de la oposición suenan nombres como Daniel Galeano, quien cuenta con respaldo de Los Paolos (línea del CD de la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal); Daniel Márquez, que va a hacer candidatura independiente tras ser uno de los opositores más acérrimos de la actual alcaldía; Iván Alonso Montoya, exalcalde del municipio; y Juan Fernando Álvarez, exconcejal opositor, que hoy se presenta como una opción independiente a la actual administración. Habrá que esperar si a futuro estos nombres hacen alianzas.