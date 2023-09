El paisa Julián Esteban Villegas pasó de ser jardinero a campeón de atletismo

Sin embargo, el atletismo no podía ser en ese instante su prioridad debido a las responsabilidades. Se trasladó a Sincelejo, donde laboró por dos años como ayudante de bus. “Por falta de tiempo no podía llevar una vida disciplinada en el deporte, aunque no lo abandonaba del todo. Una vez me inscribí en la carrera Mariscal Sucre, y era tanto el calor que tras el esfuerzo que estaba haciendo en el grupo de punta, me desmayé”.

No obstante, empezó a tener quebrantos de salud sin saber el motivo. Dice que en Sincelejo nunca encontraron las causas a su malestar. “Bajé varios kilos, no me daba ganas de comer y lo que recibía lo vomitaba, siempre era con mareos. Me tuve que devolver para Antioquia, y en Cocorná, cuando apenas me vio mi abuela Rosalba me dijo que tenía hepatitis. Ella misma me empezó a curar con comidas sin sal, con sana alimentación”.

Tras recuperarse se fue a prestar servicio militar entre 2019 y 2021. De allí salió con honores por su comportamiento y por la buena representación en los eventos atléticos. Luego de ello fue monitor de atletismo en el municipio de San Francisco, después trabajó como operario agrícola en Flores de Oriente y luego se fue a coger café a Andes, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar. “Hasta voleé guadaña, me volví muy lento para el deporte”, comenta mientras ríe.

Pero Julián volvió a encontrar manos amigas para que no dejar de lado su pasión, correr. Así fue como retornó a la competencia. “Desde el 2021 retomé y por eso es que ahora estoy con este nivel. Me siento contento con mis marcas, pues vengo obteniendo gratos resultados”, señaló Julián, quien este fin de semana, en Popayán, espera lograr una buena actuación en otro desafío atlético y así seguir recogiendo plata para estar en la cita de Argentina, un viaje costoso porque para entrenar y competir necesita los elementos adecuados y una buena alimentación. Este trotamundo que sorprende con su talento, requiere manos solidarias.

Gratos resultados

En las seis pruebas de montaña que Julián ha corrido este año ha logrado podio. Fue primero en Ginebra, Valle (21 km), ganó la Maratón del Nevado del Ruiz (42 km), la Maratón de la Montaña en Popayán (21 km) y la K42 en Cali. Este último triunfo le dio la clasificación al certamen de Argentina. Además, fue segundo en los 5k del Nevado del Ruiz y en Sevilla, Valle. Quienes le quieran ayudar lo pueden hacer a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia 32541760180 o en el Nequi 3234869484.