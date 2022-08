Yuri Vargas (actriz)

1. “Recuerdo mucho el Desfile de autos clásicos y antiguos, no me lo perdía, me iba para la Oriental a verlo pasar, me parecía maravilloso ver a la gente disfrazada, me transportaba a otro mundo”.

2. “Me gustan mucho el Parque de los Pies Descalzos y el Jardín Botánico, voy cada vez que tengo la oportunidad, lo mismo que al Parque Arví, ese plan de montar en metrocable me parece una sensación hermosa”.

3. “Lo más montañero de Yuri Vargas es todo... (risas), desde la arepa que no la cambio por nada en el mundo hasta ese positivismo que le ponemos a la vida, porque los paisas todo lo vemos ‘divino’. Soy muy entrona y trabajadora”

4. “Lo que mas extraño es a mi familia, por supuesto”.

5. “Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas...además de todas las canciones de El Combo de las Estrellas y de Fernando González, que es lo máximo, de inmediato me remiten a Medellín”.

Juan Pablo Urrego (actor)

1. “Cuando vivía en Medellín, me gustaba mucho el Desfile de Autos Antiguos, me gustaba irme en familia o con los amigos a los tablados o conciertos”.

2. “La casa de mi madre es ese espacio que me conecta con mis raíces, me gusta dar la Vuelta a Oriente y comer en un lugar muy rico por la zona, siempre trato de buscar campo y naturaleza, el Suroeste me gusta muchísimo. No me puede faltar una buena bandeja paisa o una cazuela de frijoles”.

3. “Llevo muchos años viviendo por fuera, salí a los 17 años, pero siempre estoy en contacto con mi familia y mis amigos, y lo que más extraño es precisamente eso, además de la gente de Medellín, la amabilidad, el humor, la simpatía, el clima y sus calles. Es una ciudad en la que crecí y que extraño, me siento muy orgulloso de ser paisa, la gente es lo que más extraño”.

4. “Obviamente, comer frijoles y bandeja paisa, y que trato de meter toda la comida en el mismo plato hondo, no me gusta en dos platos y siempre la como con cuchara”.

5. “Yo escuchó a El Combo de las estrellas, cualquiera de sus canciones, de inmediato me remonta a mi adolescencia, a las calles, a los olores. Me pasa lo mismo con los tangos y algunos boleros”,