En las cuentas de los habitantes de El Espinal son cerca de 30 vehículos de carga —entre volquetas, buses y camiones pesados— que cruzan las hoy mansas aguas del Tonusco junto a la ayuda de algunos paleros que por estos días se han vuelto improvisados guías que por una contribución indican las partes más óptimas. Pero muchas veces no lo logran pese al bajo caudal del agua.

Las asociaciones de transportadores como ATC lamentan que sus agremiados estén entre la espada y la pared en la actual situación. Pues mientras por un lado ATC desaprueba que los conductores tengan que moverse por tramos no autorizados —que involucran riesgos físicos para ellos, pero también patrimoniales para dueños de vehículo y de mercancías—, de otro lado son conscientes de las presiones que ahogan a los transportadores para que cumplan con sus contratos.

“Estamos del cuello, imagínese que para llegar a los demás municipios del Occidente nos toca dar la vuelta por el Urabá, eso son días y plata de más que a nosotros nadie nos va a reconocer. La otra opción que hay es hacer transbordo de carga. En otro viaje que hice, por el mero transbordo me cobraron millón y medio. Lo peor es que se demoraron 17 horas para hacerlo. ¿Entonces que hace uno? Venirse a probar suerte cruzando por acá”, comentó.

En nuestra visita, una camioneta quedó atrapada entre el pantanero y los charcos. Pero eso no es nada, tan solo este fin de semana pasado cerca de seis vehículos quedaron sin poder moverse, entre ellos un bus. Y justo ayer otro camión se quedó en la mitad del cauce a raíz de la fuerza del agua y de la inestabilidad de las rocas que componen el improvisado paso.

“La vía alterna es más larga y dispendiosa, está llena de huecos, tiene más peajes y encima uno gasta más combustible. Eso es lo que lleva a la desesperación a los transportadores y los empuja a cruzar el río. Es que el solo tránsito hacia Caucasia involucra casi 500 kilómetros más”, añadió.



Riesgo para el acueducto

Pero en Santa Fe de Antioquia y El Espinal los únicos que sufren no son los transportadores. Allí la comunidad conformada por los habitantes de las cerca de 500 fincas temen que el tráfico pesado termine dañando la vía —que en algunos puntos se ha vuelto un barrizal— o peor aún, que el problema el pase factura al antiguo acueducto veredal que surte la árida zona. Igual suerte temen que corran los puentes diseñados para vehículos livianos y que permiten salir a Santa Fe o Medellín.

Uno de los habitantes comentó que la situación es crítica y en ella no ha intervenido la Alcaldía ni ninguna entidad. “Aún así, eso no se va a cuadrar tan fácil. Primero, porque alguien se debe estar beneficiando en plata del cruce de carros y ese alguien usted sabe 'quien es'. Y, segundo, porque este paso representa para las empresas que lo usan muchos ahorros. Yo no le reclamo a los conductores porque ellos nada tienen que ver, pero si hay que hacerle el reclamo a las empresas antes de que nos quedemos sin agua”, señaló el habitante.

Por ahora las esperanzas de todos en Santa Fe de Antioquia se centran en que la recuperación del puente del Tonusco se logre llevar a cabo para los primeros días de diciembre, fecha crítica para el municipio y la subregión, a ver si así las ocres aguas del río Tonusco se llevan entre su corriente este mal momento que atraviesan allí, antes de que una tragedia anunciada suceda.