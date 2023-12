Viajar conectado es la opción más segura

Con una trayectoria de más de nueve años, Conecty se ha convertido en un referente de comunicación móvil internacional. Una empresa que ofrece servicios de comunicación a través de eSIM (código QR) y tarjetas SIM prepago que le garantizan a cada viajero señal en más de 190 países en el mundo. Además, gracias a sus alianzas estratégicas, Conecty trabaja con operadores locales de cada destino que garantizan una señal 4G y 5G, lo que implica mayor cobertura y velocidad.

El gran diferencial de la marca, es que los viajeros no tienen que esperar a llegar a cada destino y comprar una sim local donde el precio, el servicio y el soporte no está asegurado. “En viajes como Europa, si el cliente no hace correctamente su compra, es posible que esa sim sólo le sirva para un país y no para toda la Unión Europea. Eso implica que cada vez que se traslade de país tenga que hacer el proceso de nuevo”, comenta Katerine Rojas Hincapié, coordinadora de mercadeo de Conecty.