Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tecnología, laboratorios y artes: así es la nueva apuesta del Vermont School por formar ciudadanos críticos, creativos y empáticos.

  • Fotos: Cortesía.
    Fotos: Cortesía.
  • Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub
  • Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub
  • Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub
hace 15 horas
bookmark

Más que una biblioteca o un laboratorio, Learning Hub es un lugar vivo donde la curiosidad es bienvenida, la creatividad fluye y los estudiantes encuentran la confianza para explorar, imaginar y crecer. Este espacio se convierte así en el corazón de la transformación educativa del Vermont School . Se trata de un campus, en el que sus estudiantes refuerzan eso que les gusta tanto de la mano de saberes académicos que profundizan en sus vocaciones.

Este centro de aprendizaje, que combina biblioteca, laboratorios de innovación y espacios para el arte, forma parte de un proceso de renovación que inició el colegio y comenzó con el nuevo kinder. “El Learning Hub es donde se materializa eso que nosotros hemos venido desarrollando en lo que antes llamaban las aulas. Eso es lo más lindo de este espacio”, dice Santiago Castro, rector del Vermont School.

El proyecto no busca reemplazar las clases tradicionales, sino complementarlas con experiencias prácticas y significativas. Allí los estudiantes desarrollan habilidades STEM, artes, ciudadanía y deportes, con un enfoque en el aprendizaje activo más que en la calificación numérica.

La motivación y la alegría se han convertido en la marca del lugar: “Desde el primer día que les abrieron empezaron a entrar los niños, como si les hubieran abierto un parque de recreación. Están felices con eso. Todo el día van y en los descansos van”, cuenta Castro.

El Learning Hub refleja la misión del Vermont School: formar ciudadanos globales, críticos, creativos y empáticos. Su impacto ya es evidente en la comunidad educativa, donde los estudiantes lo han adoptado con entusiasmo, convirtiéndolo en un símbolo de orgullo institucional y en la evidencia tangible de que en el Vermont se están abriendo nuevas puertas para aprender con confianza, propósito y alegría.

Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub

Una biblioteca que inspira y une

El Learning Hub alberga una biblioteca renovada que supera el concepto tradicional de estanterías y mesas de lectura. Ahora es un ecosistema de investigación, encuentro y colaboración, con zonas de estudio individual, grupal e interactivo.

Este espacio acompaña proyectos como las monografías del programa IB y fomenta la autonomía investigativa de los estudiantes, quienes encuentran aquí un lugar seguro para indagar y compartir conocimientos.

Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub

Laboratorios para la creatividad y el arte

Lo que antes eran oficinas administrativas se transformó en áreas para la música, la danza y las artes plásticas. Estos ambientes permiten que la expresión artística se convierta en un eje esencial del aprendizaje y que los estudiantes descubran talentos que nutren su formación integral.

Con esta apuesta, el Vermont refuerza la idea de que la creatividad es tan valiosa como el rigor académico y que el arte es un camino para construir comunidad y fortalecer la identidad escolar.

Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub

Tecnología para imaginar el futuro

El Learning Hub también es hogar de espacios STEM con robótica, impresoras 3D y herramientas de design thinking. Aquí los estudiantes dan vida a proyectos tecnológicos que combinan creatividad y pensamiento crítico, aplicando lo aprendido en clase a situaciones reales.

Estos laboratorios representan la apuesta del Vermont por preparar a sus estudiantes con habilidades del siglo XXI, fortaleciendo la innovación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo como competencias clave para enfrentar el futuro.

*Contenido realizado en alianza con Vermont.