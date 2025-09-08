Después del receso estival, la segunda mitad del año se pondrá completamente en marcha y con ella los inversores en divisas, acciones y criptomonedas. Son ellos quienes se preparan para un calendario cargado de eventos que pueden disparar o torcer el rumbo de los mercados.
Con cuestiones como las reuniones de bancos centrales y las revisiones de calificación crediticia, pasando por eventos de tecnología financiera con sede en Colombia, la agenda económica global y local ofrece múltiples señales para orientar decisiones de inversión.
A continuación, los puntos álgidos de septiembre a diciembre de 2025, momentos que deberían estar en el radar de quienes operan con spread de forex, acciones o activos digitales.