Después de nueve días de programación la tercera edición del Alternative Film Festival, impulsado por la plataforma de movilidad InDrive, dio a conocer a los ganadores de sus siete categorías en competencia. El evento de clausura se llevó a cabo el jueves 30 de abril en Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, donde se reunieron realizadores, jurados y público en torno a las historias finalistas. La actriz y productora colombiana Natalia Reyes, presidenta del jurado, encabezó la premiación, en la que fueron reconocidas producciones de países como Perú, Ecuador, Georgia, Irán y Japón. Las obras destacadas reflejan la diversidad de miradas del sur global y abordan temas sociales, culturales y ambientales desde distintos lenguajes cinematográficos.

Liza Surganova, directora de InDrive y Arsen Tomsky, CEO y Fundador de Indrive.

La apuesta de InDrive por el cine con impacto

El Alternative Film Festival es una iniciativa impulsada por la plataforma global de movilidad InDrive como parte de su filosofía empresarial. Su CEO y fundador, Arsen Tomsky, explica que desde su origen la compañía ha apostado por “cobrar y pagar lo justo”, una lógica que ahora extiende al ámbito cultural y social a través de “un sistema estratégico que contempla la realización del festival”. Por eso, bajo la consigna “películas que viajan, historias que transforman”, el festival tiene como objetivo visibilizar voces del sur global, apoyar y promover cineastas cuyo trabajo tiene el “potencial de generar cambios positivos en el mundo”, cuenta Tomsky. Medellín fue la tercera parada de este festival nómada, que en ediciones anteriores se realizó en Kazajistán e Indonesia. En su primera llegada a Latinoamérica, el evento convocó a más de 10.000 asistentes, consolidando a la región, al país y a la ciudad como un escenario clave para el cine independiente y reafirmando su lugar como referente cultural. “Creemos que la gente debe ser atraída a este tipo de festivales”, cuenta Liza Surganova, directora de InDrive, “por eso, son temas con impacto ambiental, de género, cultural y social, pero presentados en diversos formatos y géneros cinematográficos”, explica sobre los productos presentados.

Los ganadores del Alternative Film Festival

Con un fondo total de 120.000 dólares, el festival premió siete producciones: cinco largometrajes, que recibieron 20.000 dólares cada uno, y dos cortometrajes, con un reconocimiento de 10.000 dólares. En la categoría Spotlight, el galardón fue para 9-Month Contract, de Ketevan Vashagashvili (Georgia), destacada por su “capacidad de visibilizar realidades invisibilizadas y generar conversación desde lo humano”. En Future Voice, el premio lo obtuvo A Useful Ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur), una propuesta que, según el jurado, combina humor, absurdo y crítica social de forma audaz. La categoría Alter reconoció a Cutting Through Rocks, de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni (Irán, Catar, Chile), por su retrato de resistencia frente a desigualdades estructurales.

Sara Khaki, ganadora de Alter.

Por su parte, Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Malasia, Alemania), ganó en Nativa gracias a una historia de” gran carga emocional” construida desde la mirada de la infancia. En Focus, el premio fue para Runa Simi, de Augusto Zegarra (Perú), destacada por el jurado por dejar “una huella duradera” a través de “un retrato dulce y conmovedor de un protagonista que lucha por preservar su identidad”. En la categoría de cortometrajes, los reconocimientos fueron para Blue Heart, de Samuel Suffren (Haití, Francia), destacada como una muestra del surgimiento de un nuevo talento cinematográfico, y Casa Chica, de Lau Charles (México), valorada por su precisión narrativa y sensibilidad.

Samuel Suffren, ganador de cortometraje.

Además, el jurado otorgó una mención honorífica a Present in the Big Events, de Pamela Andrea Martínez Barrera (Panamá, Venezuela), por su mirada sobre cómo los cambios globales impactan la vida cotidiana. Durante los días del festival, los realizadores de los productos presentados hicieron parte activa de su programación en Medellín compartiendo espacios con otros cineastas y conociendo de cerca las distintas propuestas del sur global. “Es mi primera vez en Latinoamérica y aunque estoy muy lejos de Haití, que es de donde vengo, siento que estoy en casa. Estar aquí presentando un testimonio de mi país se siente como una forma de libertad”, expresó Suffren. Por su parte, Augusto Zegarra, director de Runa Simi. Ganador de la categoría Focus, dice : “Es un honor ganar un festival como este por la calidad de obras que traen. Me da gusto que una empresa como InDrive apuesta por hacer comunidad a través del cine, que le apueste a generar impacto”.

Lo que sigue para el festival