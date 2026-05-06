Después de nueve días de programación la tercera edición del Alternative Film Festival, impulsado por la plataforma de movilidad InDrive, dio a conocer a los ganadores de sus siete categorías en competencia. El evento de clausura se llevó a cabo el jueves 30 de abril en Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, donde se reunieron realizadores, jurados y público en torno a las historias finalistas.
La actriz y productora colombiana Natalia Reyes, presidenta del jurado, encabezó la premiación, en la que fueron reconocidas producciones de países como Perú, Ecuador, Georgia, Irán y Japón. Las obras destacadas reflejan la diversidad de miradas del sur global y abordan temas sociales, culturales y ambientales desde distintos lenguajes cinematográficos.