Silueta con estilo y confort

Todos lo hablaban. “Es como un splash de color, pero sin demasiada combinación”. “Cuando te los pones puedes caminar o estar de pie todo el día”. “El color es lo que me más atrajo”. “Son una mezcla de comodidad y riesgo”. “Me siento en las nubes”. Estas y muchas más son las sensaciones que despierta Skechers UNO, la nueva referencia que llegó a Medellín para seducir a los amantes de la comodidad y versatilidad. El pasado 28 de octubre se realizó la presentación de esta línea en la tienda de la marca ubicada en El Tesoro Parque Comercial, a la que llegaron invitados especiales, como influencers, consultores, expertos, periodistas y todo un ecosistema que se mueve alrededor del mundo de la moda.

Llegaron para quedarse

Beatriz Arango, experta en moda e imagen, indicó que un diferencial de los UNO es la facilidad que ofrece para expresar los sentimientos a través de lo que vestimos: “Hoy los códigos se han roto de una manera muy fuerte, entonces es más fácil, por ejemplo, ponerte tu vestido con unos tenis y no sentirte extraña: que lo que uno vista refleje o exprese las emociones”.

Isabella Atehortúa, periodista y exseñorita Antioquia, quien asistió al evento y se llevó consigo un par de tenis, aseguró: “Para mí, los tenis ideales deben tener una plantilla en la que los dedos no me queden apretados y el puente no quede incómodo, sí o sí tienen que cumplir con esos requerimientos, sin importar lo lindos que sean”, dice. Por esto, se llevó los UNO consigo.

Entonces, ¿es posible fusionar elegancia y comodidad? Los Skechers UNO, con la tecnología Air-Cooled Memory Foam® de sus plantillas, se acompañan de la cámara de aire ubicada en media suela, brindando el soporte necesario para llevar el confort a todos lados. Podrá encontrarlos en las cuatro tiendas de la marca en el El Tesoro, Centro Comercial Arkadia, Parque Fabricato y Mayorca.

“Los UNO combinan lo elegante, lo clásico y la tendencia de lo urbano,

con ese toque creativo, porque nos gusta el color, la moda y la versatilidad”.

- Cristina Salgado, asesora de imagen de Inside Image.