Sabaneta, el municipio más competitivo de Antioquia

El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, recibió con satisfacción el reconocimiento. “Es un reflejo del compromiso de todo nuestro equipo, que ha trabajado con motivación y esfuerzo en la ejecución del Plan de Desarrollo “Sabaneta, una ciudad al siguiente Nivel 2024 – 2027”. La seguridad, como pilar central, ha sido clave; sin seguridad, no es posible avanzar en ningún frente”, afirmó.
El Índice Municipal de Competitividad para Antioquia es una iniciativa que, desde 2019, realizan Davivienda, la Gobernación de Antioquia, Comfenalco y la Universidad de Antioquia, a través del Grupo de Macroeconomía Aplicada.