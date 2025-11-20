Sabaneta, el municipio más competitivo de Antioquia

El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, recibió con satisfacción el reconocimiento. “Es un reflejo del compromiso de todo nuestro equipo, que ha trabajado con motivación y esfuerzo en la ejecución del Plan de Desarrollo “Sabaneta, una ciudad al siguiente Nivel 2024 – 2027”. La seguridad, como pilar central, ha sido clave; sin seguridad, no es posible avanzar en ningún frente”, afirmó. El Índice Municipal de Competitividad para Antioquia es una iniciativa que, desde 2019, realizan Davivienda, la Gobernación de Antioquia, Comfenalco y la Universidad de Antioquia, a través del Grupo de Macroeconomía Aplicada.

Índice de gestión

El IMCA se construye con 65 variables que se compilan en 11 pilares: Instituciones, Dinamismo de los negocios, Mercado de bienes, Innovación, Infraestructura, Salud, Mercado laboral, Sistema financiero, Tamaño del mercado, Capacidades y Adopción TIC. Asimismo, se convierte en una herramienta de gestión municipal que sirve como guía para mejorar no solo la productividad de los territorios, sino también la calidad de vida de sus habitantes. “Con este índice pretendemos contribuir al diseño de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los antioqueños”, señaló Edwin Torres, profesor e investigador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia.

Cosecha de reconocimientos

Sabaneta ha sido destacado como el municipio con menor deserción escolar de Colombia, el de mejor Índice de Desempeño Institucional y, además, la calificadora Value & Risk Rating ratificó su calificación Triple A, en reconocimiento a su eficiente gestión financiera y relación con la banca.

Trabajo articulado

El alcalde Alder Cruz resalta que hoy Sabaneta es reconocida como la ciudad más segura de Colombia, lo que la convierte en un lugar atractivo para comerciantes, empresarios y emprendedores. “No es casualidad que nos hayan elegido sede del centro de eventos más importante del país”, dice, en referencia al Arena Primavera. Desde la Alcaldía se ha impulsado un ecosistema que articula seguridad, desarrollo económico y competitividad, con fuertes inversiones en macroproyectos de infraestructura vial, deportiva y de espacio público. “En conectividad, contamos con una red de fibra óptica con acceso gratuito en todo el territorio urbano y rural. Además, desarrollamos Sabaneta App, una herramienta para simplificar trámites y fortalecer el diálogo directo con los empresarios, acercando nuestro gobierno a sus necesidades”, concluye.

En qué se destaca