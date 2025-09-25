¿Qué planes pueden congregar a las familias en el Valle de Aburrá y las regiones de Antioquia alrededor del tiempo libre? Comfama propone su agenda cultural, artística y recreativa para acompañar a los antioqueños en los días de receso escolar inspirados en la mística y el magnetismo de sus parques recreativos, y conectando con propuestas que exaltan el espíritu del ocio, el viaje, el juego, el cuerpo y el movimiento.
En un mundo acelerado, regalarse un respiro y reconectar con lo que realmente importa —la naturaleza, la familia, el juego, la alegría compartida— es una clara manifestación de bienestar. En Antioquia, los Parques Comfama se han convertido en refugios donde el tiempo libre cobra otro sentido: aire puro, paisajes que inspiran, experiencias que despiertan la curiosidad y fortalecen los lazos. Y lo mejor, es posible vivir todo esto con acceso desde $2.000 para afiliados en categoría A, es decir afiliados a la Caja que ganan hasta 2 salarios mínimos legales.