En sus manos está la decisión de elegir los proyectos claves de su territorio. Del 16 al 20 de septiembre, se realizarán las votaciones del Presupuesto Participativo 2026. La jornada permitirá definir iniciativas para las distintas comunas y corregimientos de la ciudad.
La votación será completamente virtual y estará disponible a través del sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín. El último día también se habilitarán puntos presenciales de apoyo para quienes necesiten asistencia o no hayan podido acceder a la plataforma digital.