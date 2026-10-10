Otra puerta hacia el futuro se abre en Medellín con el lanzamiento de Powered by Germany: Aliados para el futuro, que es una iniciativa presentada por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK Colombia), y que busca fortalecer los lazos entre Alemania y la ciudad alrededor de la innovación, la tecnología, el conocimiento y las diferentes oportunidades de desarrollo.@

La propuesta apunta a conectar las capacidades de ambos territorios y promover soluciones sostenibles que contribuyan al crecimiento empresarial y a la transformación de la ciudad.

Por una ciudad más inteligente

Tomás Elejalde, gerente general del Metro de Medellín y panelista en el lanzamiento del evento ‘Medellín, referente latinoamericano de ciudad inteligente y sostenible’, aseguró que es más conveniente hablar del ciudadano inteligente, “el mismo que con sistemas de información y entornos adecuados puede tomar decisiones inteligentes”.



Gunther Neubert, presidente Ejecutivo de AHK Colombia expresó que “Medellín necesita una visión a futuro. Con este trabajo moldeamos una ciudad de calidad que queremos ver más desarrollada en unos 20 años”.

En el panel también participaron Francisco Vélez Uribe, managing director Colombia, Perú, Ecuador de Siemens Healthineers; Nicolás Rodríguez, director de Inversión de ACI Medellín y Alejandro Vélez, general manager de Stihl.



Oportunidades para el desarrollo

Alemania, cuya conexión con Colombia ha traído décadas de inversión y desarrollo, piensa en la capital antioqueña como un

referente desde el que se puede beneficia a otras ciudades. “La idea es traer el mayor porcentaje de conocimiento, incluso de inversión, para solucionar los dolores que una ciudad como Medellín pueda tener”, explicó María Iglesias, presidenta del Consejo Directivo de AHK Colombia.

Por su parte, Miguel D’Alessio, CEO de Siemens Colombia, está convencido de que la innovación hace parte del ADN de Medellín y “por eso es muy enriquecedor que en alianzas como esta se genere una mayor conciencia para el desarrollo de la ciudad en infraestructura, tecnología, medio ambiente y movilidad”.



*Contenido en colaboración con AHK Colombia.