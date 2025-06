Medellín será sede del foro Women Working for the World, WW4W

La Fundación Juanfe, trae a Medellín una nueva edición del foro internacional WW4W – Women Working for the World, el próximo 4 de junio de 2025 en el Centro de Eventos Forum UPB. Bajo el lema “The power of unity”, este evento se consolida como una de las plataformas más influyentes en América Latina para impulsar el diálogo y la acción colectiva en torno a la equidad, la sostenibilidad y el liderazgo con propósito.

El foro contará con la participación de más de 30 líderes del sector público, privado, social y figuras internacionales como Carrie Rich, CEO del Global Good Fund, y Brenda Mato, activista por la diversidad corporal. La Primera Dama de Antioquia, Susana Ochoa, la Primera Dama de Medellín, Margarita Gómez, también estarán presentes.

“Este foro no es solo para mujeres. Es un espacio donde hombres y mujeres se encuentran para hablar de transformación real, de liderazgos conscientes y de alianzas que impactan vidas. No venimos a imponer ideas, sino a construirlas juntos”, afirmó Catalina Escobar, presidenta de la Juanfe.

WW4W Medellín contará con paneles sobre temas urgentes como la salud mental, el liderazgo rural femenino, la realidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (“ninis”), la equidad de género en los entornos corporativos, y la importancia de reescribir la masculinidad para lograr una sociedad más equitativa y pacífica.

La agenda también incluye espacios únicos como una meditación colectiva al inicio de la jornada, el testimonio de una joven transformada por la Fundación Juanfe y dos speakers de alto impacto: Efrén Martínez y Armando Romero, quienes hablarán sobre propósito, gratitud y liderazgo desde la experiencia personal.

El evento cuenta con el respaldo de importantes aliados público-privados como la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comfama, UPB, Cámara de Comercio de Medellín, Bancolombia, Postobón, Frisby, Cosmo School, CESDE, entre otros.

Las inscripciones están disponibles para el público general aquí.



*Contenido realizado en alianza con Fundación Juanfe.