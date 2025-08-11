Escuela de Verano Saberes UPB: ¡a pensar nuestro futuro!

Si es de los que sueña con que todos podamos disfrutar de un futuro más sostenible, creativo e innovador, en el que el desarrollo humano y el cuidado del planeta vayan de la mano, en la Escuela de Verano Saberes UPB 2025 escuchará los análisis, las reflexiones y las experiencias de expertos sobre estos temas desde la actualización, la referenciación y el debate. Un evento gratuito con inscripción previa. Regístrese aquí.
Conozca más sobre la Escuela de Verano en este video.
Este encuentro, que llega a su novena edición, se realizará del miércoles 20 al viernes 22 de agosto en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y se articulará en torno a tres líneas temáticas: