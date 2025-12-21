Las grandes obras de infraestructura incluidas entre las metas de la Administración Distrital están pensadas para el bienestar de la gente, para el desarrollo de Medellín, para construir una ciudad más equitativa. Tienen un componente social evidenciado en mejores colegios y jardines infantiles, más espacio público, grandes parques, escenarios para el deporte y la cultura. Sin embargo, la apuesta primordial del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga es mejorar la calidad de vida de cada hogar con oportunidades y oferta. “Podemos poner la ciudad muy linda, pero si lo que ocurre de las fachadas hacia adentro es terrible, no vamos a avanzar como sociedad. Yo estoy obsesionado con que los indicadores sean mejores y que la ciudadanía viva mucho mejor”, Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.

Alianza Medellín Cero Hambre

Bajo la premisa de que la transformación más importante es de las fachadas hacia adentro, el segundo año de este gobierno cierra con logros cruciales en materia social, como la reducción de personas que comen menos de tres comidas al día. La pobreza bajó del 27 % al 22 % y el hambre, del 28 % al 19 %, una tarea prioritaria que avanza con los resultados esperados. Esto, gracias a programas como la Alianza Medellín Cero Hambre, que este 2025 permitió entregar 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, a través de la unión con el sector privado, organizaciones sociales, supermercados y ciudadanos. A esto se suma el aumento de cupos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que llegó a los 244.000 estudiantes beneficiados. En cifras: 88.000 niños de Buen Comienzo reciben kits de alimentación los 365 días del año. 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios fueron entregados a familias vulnerables gracias a la Alianza Hambre.

Primera infancia sin hambre

Uno de los resultados más importantes es la reducción histórica en los índices de desnutrición en la primera infancia, que pasó del 1.1 % al 0.4 %, así como las cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, frente a cuatro de 2023. Esto es resultado de la recuperación de Buen Comienzo, que este año atendió a cerca de 88.000 niñas y niños de 0 a 5 años, así como a mujeres gestantes y lactantes, con acciones como la entrega de más de 228.000 paquetes alimentarios. Asimismo, con Buen Comienzo 365 esta administración aumentó sin precedentes los días de atención del programa, una estrategia que se fortalece y tendrá cobertura en las 16 comunas y los 5 corregimientos en 2026, porque como dice el alcalde Gutiérrez, “el hambre no sale a vacaciones”.

Con mi cuerpo nadie se mete

A la lucha contra el hambre se suma el trabajo por fortalecer a las familias. El programa Tejiendo Hogares, liderado por la Primera Dama, Margarita Gómez, presenta avances significativos en estrategias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a 124 empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado. Este año se evidenció el éxito de la campaña “Con mi cuerpo nadie se mete”, que sensibiliza, informa e invita a la corresponsabilidad en la protección de la niñez y la adolescencia.

Parceros: un parche de oportunidades

Los jóvenes también están en los primeros renglones. Con el programa Parceros se han formado 8.595 jóvenes desde 2024 y la meta es llegar a 15.000 en el cuatrienio, con el fin de proteger a los que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales, a través del acceso a opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. En 2025, fueron habilitadas 2.219 oportunidades laborales, formativas y de emprendimiento con esta iniciativa, que se suma al programa Referentes, por medio del cual, cada año, se certifican 50 jóvenes en liderazgo público en la Universidad EIA.

El sueño de la vivienda propia