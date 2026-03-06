En las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, Colombia tendrá más de 125.000 mesas de votación y más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. En cada una de esas mesas puede haber un testigo por partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, comité promotor del voto en blanco o coalición acreditada.
Su función es clara: observar el desarrollo de la jornada, formular reclamaciones escritas cuando detecten irregularidades y contribuir a que el proceso se ajuste a la ley. No administran la mesa, no cuentan votos por iniciativa propia, no pueden hacer campaña. Son, en esencia, una figura de control político dentro de un engranaje institucional más amplio.