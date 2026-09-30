La compañía consolida su liderazgo en tecnología móvil al lanzar una estación de trabajo ultraligera que maximiza el rendimiento profesional. El equipo Zenbook DUO, impulsada por el procesador Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3 se destaca por sus dos paneles táctiles ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz, que ofrecen un área de visualización cercana a las 20 pulgadas. Además, incorpora un chasis fabricado en Ceraluminum™, un innovador material cerámico tres veces más resistente que el aluminio tradicional y altamente resistente a las huellas dactilares.

En resumen:

• Innovación visual: su diseño de doble pantalla táctil ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas ofrece un espacio de trabajo inmersivo de casi 20 pulgadas..

• Diseñada para durar: su chasis fabricado en Ceraluminum™, un material 3 veces más resistente que el aluminio, no captura las manchas de huellas dactilares.

• Rendimiento insignia: está potenciada por el procesador Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3 (Panther Lake), equipado con una NPU de hasta 50 TOPS y gráficos integrados de alto rendimiento con un consumo energético optimizado.

• Diseño de batería revolucionario: integra dos baterías, una bajo cada pantalla, para alcanzar una capacidad de 99Wh que provee autonomía hasta 18 horas con ambas pantallas encendidas y tecnología de carga rápida.

• Versatilidad gamer: para los entusiastas del alto rendimiento, ASUS también confirma la disponibilidad local de la ROG Zephyrus DUO (2026), la primera laptop gamer de 16” del mundo con doble pantalla OLED.

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