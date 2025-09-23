Hotel Amazon, un paraíso en medio de la selva

El Amazonas es magia y misterio, un lugar donde todo se siente más puro, más intenso y real. En medio de la espesura de la selva, a orillas del majestuoso río Amazonas, se levanta el hotel más verde de Colombia, el Hotel Amazon. Este paraíso, que hace parte de la cadena hotelera On Vacation, ha conquistado los corazones de miles de viajeros en sus 10 años de historia.
Para llegar, basta con volar a Leticia y tomar una lancha que en 35 minutos te transportará a este sueño hecho realidad. El hotel es “un gigante hecho completamente en madera, que es capaz de flotar cuando el río Amazonas sube”, así lo describe Mónica Forero Wiehls, gerente de asuntos corporativos de On Vacation.