El encuentro, liderado por la primera dama Margarita María Gómez Marín, será un espacio para la conversación sobre el cuidado, la corresponsabilidad y la construcción de entornos seguros y amorosos. Durante dos días se abordarán temas sobre educación emocional, crianza digital y la importancia de los vínculos familiares como base de la prevención y el buen trato.

  • El V Congreso Internacional de Prevención de Violencias “Todos los protegemos” forma parte de las acciones que realiza el Despacho de la Primera Dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín. Fotos: Cortesía
  • La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín. Foto: Cortesía
hace 12 horas
bookmark

El  V Congreso Internacional de Prevención de Violencias “Todos los protegemos”, que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, reunirá a expertos nacionales e internacionales, instituciones, familias, docentes y ciudadanos comprometidos con la protección integral de la niñez y la adolescencia.

Este encuentro es liderado por el Despacho de la Primera Dama, Margarita María Gómez Marín, a través del programa Tejiendo Hogares, que desde su creación ha impulsado una visión de ciudad basada en el amor, la familia y la empatía. Bajo su liderazgo, el Congreso se consolida como un espacio que inspira, forma y moviliza a toda la sociedad alrededor de un mismo propósito:  prevenir las violencias, fortalecer los vínculos y creer que la transformación de Medellín empieza en el corazón de las familias.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín. Foto: Cortesía
El evento brindará herramientas prácticas para prevenir las violencias sexuales en niñas, niños y adolescentes desde la raíz, fortaleciendo los vínculos afectivos, promoviendo la comunicación asertiva y fomentando entornos seguros en los que puedan crecer libres de miedo.

Las temáticas abarcan la conexión emocional, el impacto que tienen las violencias sexuales en ellos, la educación en la crianza, la salud mental y la gestión de emociones, desde una mirada integral y esperanzadora. Cada charla es una invitación a repensar nuestras formas de relacionarnos, a reconocer la importancia del afecto como herramienta de transformación y a construir familias más conscientes, empáticas y protectoras.

El V Congreso Internacional de Prevención de Violencias “Todos los Protegemos ” se realizará el 20 y 21 de noviembre de  8:00 a. m. a 5:00 p. m.  en las dos jornadas, ofreciendo una experiencia formativa y gratuita para todos los asistentes. La participación es completamente abierta al público, con inscripción previa aquí.

*Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín