El V Congreso Internacional de Prevención de Violencias “Todos los protegemos”, que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, reunirá a expertos nacionales e internacionales, instituciones, familias, docentes y ciudadanos comprometidos con la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Este encuentro es liderado por el Despacho de la Primera Dama, Margarita María Gómez Marín, a través del programa Tejiendo Hogares, que desde su creación ha impulsado una visión de ciudad basada en el amor, la familia y la empatía. Bajo su liderazgo, el Congreso se consolida como un espacio que inspira, forma y moviliza a toda la sociedad alrededor de un mismo propósito: prevenir las violencias, fortalecer los vínculos y creer que la transformación de Medellín empieza en el corazón de las familias.