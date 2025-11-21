El Concejo Distrital de Medellín: protagonista de las grandes decisiones de la ciudad

El 17 de noviembre de 1675, el Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, conformado por ocho miembros y un escribano, asumió funciones acordes con la realidad de un pequeño asentamiento bajo el control de la Corona Española. Los cabildantes cumplían y hacían cumplir sus disposiciones, asignaban tierras y solares, y regulaban aspectos fundamentales de la vida local como los precios del comercio, la industria y las tarifas de transporte. La Constitución de 1886 dio origen a los concejos municipales en Colombia. A comienzos del siglo XX, Medellín entró en una etapa de crecimiento urbano e industrial, en la que el Concejo tuvo un papel clave en la toma de decisiones que impulsaron el desarrollo de la ciudad, un rol que mantiene hasta hoy. El concejal Sebastián López Valencia, presidente del Concejo de Medellín, expresa el orgullo de hacer parte de una corporación que ha sido clave en decisiones históricas para la ciudad, como la construcción del Metro, la transformación y consolidación de EPM como grupo empresarial, la creación del Inder y el impulso de programas sociales emblemáticos como la Red de Escuelas de Música, Buen Comienzo, Parceros y Medellín Music Lab.

Sebastián López Valencia, presidente del Concejo de Medellín. Foto: Cortesía

“La del Concejo de Medellín es una historia de grandes decisiones y es importante que los ciudadanos la conozcan”, dice su presidente, Sebastián López. Agrega que como parte de la conmemoración de los 350 años del Concejo entregó a la ciudad el libro “Una historia de grandes decisiones”, presentado en un evento académico de las universidades que conforman el G8, que se llevó a cabo en la Universidad de Medellín. “Son relatos y fotografías que dan cuenta del pasado de Medellín, las decisiones tomadas por el Concejo a lo largo del tiempo y su relación con figuras relevantes desde la época colonial”, explica.

Actividades conmemorativas