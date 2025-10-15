Donatón 2025: una estrategia para vencer el hambre en Medellín

La Donatón 2025 es una de las estrategias de la Alianza Medellín Cero Hambre para sumar las voluntades de la sociedad y con ello lograr el propósito de que ni una sola familia de Medellín se acueste sin comer. Este espacio articula esfuerzos ciudadanos e institucionales para enfrentar la inseguridad alimentaria que afecta a miles de familias. La invitación está abierta a todas las personas, empresas y organizaciones que deseen aportar con alimentos no perecederos o recursos económicos que permitan fortalecer la atención a los hogares más necesitados.

El poder de ayudar

La jornada se desarrollará en el marco de Cultura Parque y quienes asistan podrán disfrutar de presentaciones artísticas, música en vivo, gastronomía y espacios de encuentro comunitario. La experiencia del año anterior demostró el poder de la corresponsabilidad ciudadana: en 2024 se reunieron 58 toneladas de alimentos y $510 millones, recursos que hicieron posible entregar más de 139.000 platos de comida y acompañar a 550 familias durante seis meses. Este año, la expectativa es superar esas cifras para ampliar el alcance de la estrategia.

Cifras conmovedoras