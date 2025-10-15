Pico y Placa Medellín

El sábado 18 de octubre, Medellín será escenario de una jornada de solidaridad en Parques del Río. La cita es de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con actividades para toda la familia.

  • La alianza Medellín Cero Hambre ha entregado más de 2.749 vales alimentarios para que las familias puedan redimirlos en las tiendas de barrio. Foto: Cortesía
hace 5 horas
La Donatón 2025 es una de las estrategias de la Alianza Medellín Cero Hambre para sumar las voluntades de la sociedad y con ello lograr el propósito de que ni una sola familia de Medellín se acueste sin comer.

Este espacio articula esfuerzos ciudadanos e institucionales para enfrentar la inseguridad alimentaria que afecta a miles de familias. La invitación está abierta a todas las personas, empresas y organizaciones que deseen aportar con alimentos no perecederos o recursos económicos que permitan fortalecer la atención a los hogares más necesitados.

El poder de ayudar

La jornada se desarrollará en el marco de Cultura Parque y quienes asistan podrán disfrutar de presentaciones artísticas, música en vivo, gastronomía y espacios de encuentro comunitario.

La experiencia del año anterior demostró el poder de la corresponsabilidad ciudadana: en 2024 se reunieron 58 toneladas de alimentos y $510 millones, recursos que hicieron posible entregar más de 139.000 platos de comida y acompañar a 550 familias durante seis meses.

Este año, la expectativa es superar esas cifras para ampliar el alcance de la estrategia.

Donatón 2025: una estrategia para vencer el hambre en Medellín

Cifras conmovedoras

En Medellín el 22,3 % de hogares se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y severa. Lo que corresponde a 224.198 hogares conformados por 582.917 personas.

La Alianza Medellín Cero Hambre ha logrado beneficiar a más de 38.000 hogares, 6.072 hogares superaron la inseguridad alimentaria severa y más de 38.749 familias han recibido paquetes y bonos alimentarios durante 2025.

*Contenido en colaboración con la Alcaldía de Medellín