Donatón 2025: una estrategia para vencer el hambre en Medellín

La Donatón 2025 es una de las estrategias de la Alianza Medellín Cero Hambre para sumar las voluntades de la sociedad y con ello lograr el propósito de que ni una sola familia de Medellín se acueste sin comer.
Este espacio articula esfuerzos ciudadanos e institucionales para enfrentar la inseguridad alimentaria que afecta a miles de familias. La invitación está abierta a todas las personas, empresas y organizaciones que deseen aportar con alimentos no perecederos o recursos económicos que permitan fortalecer la atención a los hogares más necesitados.