Durante años, el Centro de Documentación del Banco de la República estuvo enfocado en la economía regional. Hoy, se ha transformado en un espacio que amplía sus horizontes con nuevos contenidos y servicios, permitiendo la consulta en línea de diversos materiales de la Red de Bibliotecas del Banco relacionados con las artes gráficas y la cultura visual de Medellín y Antioquia.

Entre sus colecciones más destacadas se encuentran parte de los archivos fotográficos de Pilar Moreno de Ángel, los documentos de Alfonso López Pumarejo, la colección digital de láminas coleccionables de los cigarrillos Hidalgo y las caricaturas de Ricardo Rendón, entre otras.

El renovado Centro de Documentación busca motivar el estudio de las artes gráficas y la imagen para generar reflexiones sobre la materialidad, producción, circulación, recepción y los contextos de creación de las imágenes físicas y digitales. Funciona en el tercer piso del edificio del Banco de la República y ofrece un espacio para investigadores, estudiantes, artistas y curiosos del arte.

El espacio está equipado con computadores especializados, lector de microfilms, mesa de luz, escáner y herramientas que facilitan procesos de consulta, análisis y conservación. Además, cuenta con softwares especializados para el análisis cualitativo, como Atlas.ti., para diseño y edición, como CamStudio y OBS, y para programación y análisis de datos (Prototipado y desarrollo), como Python, Rstudio y Anaconda, entre otros.