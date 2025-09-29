Cap Cana: la ciudad destino que redefine el Caribe

En el corazón de República Dominicana existe un lugar que va mucho más allá de lo que conocemos como resort: Cap Cana, una ciudad destino frente al mar Caribe, diseñada para sorprender en cada detalle. Aquí conviven playas reconocidas por la UNESCO por su blancura y aguas turquesa, una marina de clase mundial, campos de golf de talla internacional, hoteles de lujo, residencias exclusivas y una gastronomía que compite con las grandes capitales del mundo.
Con su marina galardonada como la número uno en pesca deportiva de especies de pico, un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, spas, parques de aventura y más de 100 restaurantes de clase mundial, Cap Cana se consolida como un destino único en el Caribe, capaz de enamorar tanto a familias como a viajeros de élite.