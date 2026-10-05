Convirtió 30 gallinas en oportunidad de negocio en Uramita

A las seis de la mañana, Natalia María Londoño ya está en la finca. Revisa las gallinas, los galpones, los bebederos y los huevos que ese día llegarán a tiendas, restaurantes y panaderías de Uramita. Desde allí empezó hace más de una década con 30 ponedoras y la necesidad de encontrar una forma de sostener a su hija.

La historia de Orgánicos Santa Ana tomó forma en 2015. Natalia estudiaba Zootecnia cuando decidió regresar a la finca familiar con la idea de emprender. Su primer intento fue la cría de pollos de engorde, pero pronto se dio cuenta de que no era capaz de sacrificarlos. Por sugerencia de su madre, cambió de rumbo e invirtió en aves ponedoras. Las primeras 30 gallinas abastecieron a vecinos y familiares, pero la demanda creció.

“Esto era mi otro bebé”, dice al recordar el proceso de aprendizaje. Para financiar la expansión, accedió a un crédito de $15 millones con el que construyó un galpón y llegó a 250 aves. Después, nuevos créditos le permitieron aumentar la producción. Incluso durante la pandemia, Natalia buscó la manera de entregar sus productos. “Yo clasificaba los huevos uno a uno, los guardaba en unas cubetas de pintura y me iba a pie a entregarlos. Fue una época muy difícil, pero yo sabía que podía funcionar”.

En paralelo, integró principios de agroecología y bienestar animal aprendidos en su universidad. Cultivó maíces criollos y forrajes para complementar la dieta de las aves y adecuó espacios amplios para el pastoreo. Esta gestión le valió en 2023 la certificación como Negocio Verde, que renovó recientemente.

Hoy Orgánicos Santa Ana trabaja con cerca de 2.700 gallinas, entre ponedoras y criollas, y genera un empleo directo. También compra insumos, contrata transporte y distribuye sus productos a pequeños comercios, restaurantes y panaderías. Para Natalia, crecer significa generar oportunidades alrededor. “Si yo crezco, crecen otros empleos también. Esto es una cadena y ahí está lo bonito de soñar”.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. El transporte sigue siendo uno de sus principales obstáculos para llegar a Medellín y otros mercados. Por eso quiere convertir la finca en una Granja Biosegura, cumplir los requisitos sanitarios y ampliar sus oportunidades comerciales.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también ha hecho parte de ese proceso. Natalia ha recibido invitaciones a capacitaciones y espacios de formación en municipios cercanos. Para ella, esos encuentros tienen un valor que va más allá de lo formativo: “Lo más importante son las relaciones. Uno no sabe qué va a encontrar ahí que le pueda servir”.